Transfergerüchte: Union Berlin sondiert den Transfermarkt – Ragnar Ache im Visier

Donnerstag, 15.08.2024 - 12:33 Uhr

Von: Asanka Schneider

Jetzt geht es bei Union Berlin anscheinend Schlag auf Schlag, denn erst heute Morgen berichtete Sport-90 über das Interesse an Archer und nun ploppen bei der Boulevardzeitung „Bild“ Union Berlin Transfergerüchte auf, wonach die Berliner starkes Interesse an einer Verpflichtung von Ragnar Ache zeigen sollen.

Das Blatt geht sogar so weit, dass die Eisernen bereits ein erstes Angebot an den 1. FC Kaiserslautern gerichtet haben. Demnach wolle man den Mittelstürmer noch in diesem Sommer verpflichten. Ein Abgang des 26-jährigen Angreifers beim 1. FCK würde ein herber Verlust darstellen.

1. FC Kaiserslautern hofft auf hohe Ablöse

Ragnar Ache gehört beim 1. FC Kaiserslautern zu den absoluten Leistungsträgern. Im Sturmzentrum ist er deren Lebensversicherung, die Union Berlin nun für sich gewinnen möchte. Die Eisernen sondieren den Transfermarkt und suchen nach Verstärkungen auf der Mittelstürmerposition. Der Deutsch-Ghanaer könnte also der neue Neuner im Angriff der Köpenicker werden.

Den Angaben zufolge sollen die FCU-Bosse mit einem Angebot in Höhe von 3 bis 4 Millionen Euro vorstellig geworden sein. Fraglich ist jedoch, ob der 1. FC Kaiserslautern auf die erste Offerte eingehen wird. Bei den Roten Teufeln erhofft man sich eine höhere Ablöse. Gleichbedeutend würde man mit einem satten Transferplus aus der Sache herauskommen.

Ragnar Ache mit eingebauter Torgarantie

Mit dem Transfererlös könnten die Pfälzer selbst auf dem Transfermarkt tätig werden und einen passenden Ersatz verpflichten. Ragnar Ache kam vor einem Jahr für rund eine Million Euro von Eintracht Frankfurt an den Betzenberg und entwickelte sich seitdem stetig weiter. Dank seinen Leistungen konnte der Stürmer seinen Marktwert von einer Millionen Euro auf satte 3 Millionen Euro verdreifachen.

In der abgelaufenen Saison entwickelte sich Ache zu einem Stammplatzkandidaten. Zwar fiel der gebürtige Frankfurter in der Hinrunde aufgrund eines Bänderrisses im Sprunggelenk für fünf Spiele aus, kam dann aber wieder und schoss am 24. Spieltag den FC Hansa Rostock beim 3:0-Erfolg ganz alleine ab. Nach seinen drei Treffern gegen die Kogge, ließ er einen Doppelpack beim 3:2-Sieg gegen den VfL Osnabrück folgen.

Bedia & Jordan vor dem Abschied?

Unter dem Strich durfte Ragnar Ache wettbewerbsübergreifend 29 Mal auf dem Platz stehen. Dabei erzielte der Rechtsfuß satte 17 Treffer und steuerte zudem noch einen Assist bei. Er ist die Lebensversicherung im Angriff der `Lauterer. Seinen Abschied aus dem Fritz-Walter-Stadion will man sich vergolden lassen.

Beim 1. FC Union Berlin deutet vieles darauf hin, dass man sich entweder von Jordan oder von Chris Bedia trennen dürfte. Aktuell umfasst der Kader des 1. FC Union Berlin 29 Spieler, darunter sechs gelernte Mittelstürmer.