Transfergerüchte: Union Berlin Interesse an England-Stürmer Archer

Donnerstag, 15.08.2024 - 09:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung beim 1. FC Union Berlin ist noch nicht beendet. Noch immer stehen 29 Spieler bei den Eisernen unter Vertrag. Es werden noch ein paar Beine den Klub verlassen und auf der anderen Seite suchen die FCU-Verantwortlichen nach Verstärkungen. Dabei soll sich deren Blicke auch in Richtung englischer Premier League richten, wie Transferexperte Fabrizio Romano zu berichten weiß.

Der Journalist streut aktuell ein interessantes Union Berlin Transfergerücht, welches Cameron Archer mit den Köpenickern in Verbindung bringt. Wer den englischen Fußball nicht unbedingt verfolgt, der dürfte Archer nur wenig sagen, dabei ist der ehemalige englische U21-Nationalspieler ein sehr interessanter Mann.

Ersetzt Archer etwa Bedia?

Dem Bericht zufolge sollen der 1. FC Union Berlin mehr als nur ein Auge auf Cameron Archer geworfen haben. Der 22-jährige entstammt aus der Jugend von Aston Villa und wurde in der Vergangenheit unter anderem an Preston North End und an den FC Middlesbrough verliehen. Vor einem Jahr dann der Verkauf an Sheffield United. Rund 21,55 Millionen Euro kostete der Transfer, nur um in diesem Sommer für 16,65 Millionen Euro zu seinem Jugendklub zurückzukehren.

Wie sein aktueller Klub mit Archer plant, ist nicht unbedingt klar. Man munkelt, dass Aston Villa den Mittelstürmer erneut abgeben möchte. Denkbar sei eine Leihe mit Kaufoption. Bei Union Berlin müsste zunächst mindestens ein Stürmer gehen. Dabei wird Chris Bedia immer wieder als möglicher Verkaufskandidat aufgezählt. Der Ivorer kam im Winter von Servette Genf und konnte seitdem die Erwartungen der Berliner nicht erfüllen.

Jordan wohl auch ein Verkaufskandidat

Auch Jordan wäre wohl jemand, der den Verein bei einem passenden Angebot verlassen könnte, auch wenn er sich unter Neu-Trainer Bo Svensson wohlfühlt, wie er kürzlich in einem Interview sagte. Mit Cameron Archer würde man jedoch einen entwicklungsfähigen Angreifer in seinen Reihen wissen, der für die Köpenicker eine Soforthilfe darstellen würde.

In der abgelaufenen Saison gehörte der 1,75 Meter große Angreifer bei Sheffield United zum erweiterten Stammspielerkreis. In 32 Partien durfte er 21 Mal von Beginn ran. Wettbewerbsübergreifend stand er in 33 Partien auf dem Platz und erzielte dabei 4 Tore und legte zudem ein weiteres auf. Vergessen darf man dabei nicht, dass er mit seinem Klub am Ende der Saison abgeschlagen auf dem letzten Platz landete und abstieg.

Bournemouth ebenfalls an Archer dran

Das Potenzial für mehr weist Cameron Archer auf jeden Fall auf. Ihn zu unterschätzen, wäre keine gute Idee. Nach dem Abstieg mit Sheffield United sucht der Angreifer, der nicht nur im Sturmzentrum auflaufen, sondern eben auch als hängende Spitze oder auch auf dem rechten Sturmflügel aufgeboten werden kann, eine neue Herausforderung.

Neben dem 1. FC Union Berlin wird auch Bournemouth als möglicher Abnehmer für den Engländer mit jamaikanischen Wurzeln gehandelt. Bei Aston Villa steht er allerdings noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag. Rund 13 Millionen Euro beträgt sein aktueller Marktwert. Sollte sich Cameron Archer für einen Wechsel in die Bundesliga entscheiden, so wäre dies seine erste Auslandsstation seiner Karriere.