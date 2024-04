Transfergerüchte: 1. FC Saarbrücken nimmt HFC-Torjäger Baumann ins Visier

Dienstag, 16.04.2024 - 12:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nach dem Pokalmärchen, welches der 1. FC Saarbrücken in dieser Saison im DFB-Pokal schrieb, ereilt der Alltag den Klub. Die Kaderplanung für die kommende Saison steht auf dem Plan und die FCS-Bosse habe jede Menge zu tun, um auch in der nächsten Spielzeit eine schlagkräftige Truppe zusammen zu bekommen.

Aktuell belegt der Klub in der 3. Liga Platz 5 und hat lediglich drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den Dynamo Dresden innehat. Die SGD schwächelt jedoch, während die Saarländer am Wochenende einen 4:1-Sieg gegen den SV Sandhausen feiern durften. Mit Hinblick auf das anstehende Transferfenster und den damit verbundenen Transfer News, bringt die „BILD“ eine spannende Meldung heraus.

Halle-Torjäger Baumann vor Absprung?

Aktuellen 1. FC Saarbrücken Transfergerüchten zufolge, soll man seine Fühler nach Dominic Baumann ausgestreckt haben, der mit dem Halleschen FC knietief im Abstiegskampf feststeckt. Sportdirektor Jürgen Luginger sondiert den Markt und ist dabei auf den 28-jährigen Mittelstürmer gestoßen, der in Halle einer der wenigen Lichtblicke ist.

Als absoluter Leistungsträger des HFC kommt der gebürtige Wermsdorfer in der laufenden Saison auf 33 Einsätze in der 3. Liga, in denen ihm 15 Tore gelangen. Damit ist er für rund ein Drittel aller erzielten Treffer des Klubs verantwortlich. Eine absolut starke Bilanz des Angreifers. Kein Wunder also, dass man sich beim 1. FC Saarbrücken Gedanken über einen möglichen Transfer macht.

Bei Abstieg dürfte Baumann nicht zu halten sein

Der bullige Mittelstürmer könnte also durchaus einer für den 1. FC Saarbrücken sein. Die Ablösemodalitäten müssten geklärt werden, denn Baumann besitzt in Halle noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Bei einem Abstieg seines Klubs, wäre sein Vertrag für die Regionalliga aller Wahrscheinlichkeit hinfällig, sodass er den Klub verlassen könnte.

Der Hallesche FC müsste sich nach einer neuen Alternative umschauen, denn Dominic Baumann wäre wohl nicht mehr zu halten. Mit seiner Erfahrung, bereits in der 2. Liga gespielt zu haben, dürfte er auch für andere Klubs sehr interessant sein.

Emmanuel Iwe im Probetraining in Saarbrücken

Sollte sich Dominic Baumann für einen Wechsel zum 1. FC Saarbrücken entscheiden, könnte er in der kommenden Saison durchaus um den Aufstieg in die 2. Liga spielen. Bisher stieg der gebürtige Sachse zweimal in seiner Karriere ab. Zunächst mit Würzburg in der Saison 2020/21 und danach traf es ihn mit dem FSV Zwickau.

Ein ganz anderer Spieler, der ebenfalls mit den Saarländern in Verbindung gebracht wird, befindet sich aktuell bis Donnerstag im Probetraining. Dabei handelt es sich um den vereinslosen Emmanuel Iwe, der zuletzt bei Minnesota United in der MLS unter Vertrag stand. Der 23-jährige Nigerianer wäre einer für die linke Seite, die er mit seiner Schnelligkeit beackern könnte. Sollte er im Probetraining überzeugen, würde man ihn unter Vertrag nehmen.