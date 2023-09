Transfergerüchte: 1. FC Saarbrücken schielt auf vereinslosen Jan Boller

Dienstag, 05.09.2023 - 09:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Drittligist 1. FC Saarbrücken hat einen neuen Verteidiger an der Angel. Der vereinslose Jan Boller wird in den nächsten Tagen bei den Saarländern vorspielen und auf eine Anstellung hoffen. Der 23-Jährige kickte zuletzt in Österreich und sammelte dort sogar internationale Erfahrung. Kann Boller diese nun beim FCS einbringen?

Am Deadline Day war der 1. FC Saarbrücken fleißig und begrüßte nach den Verpflichtungen von Torwart Finn Kotyrba und Stürmer Amine Naïfi die Neuzugänge neun und zehn. Die angestrebte Verpflichtung eines weiteren Abwehrspielers in Person von Seid Korac platzte allerdings auf den letzten Metern der Transferperiode. Nun hat der ambitionierte Drittligist, der sich auf Platz sechs liegend in die Länderspielpause verabschiedete, aber einen Ersatz im Visier.

Jan Boller weilt zum Probetraining beim 1. FC Saarbrücken

Jan Boller könnte kurzerhand noch im Ludwigsparkstadion aufschlagen. Diese 1. FC Saarbrücken Transfergerüchte brachte die „Bild“ in Umlauf. Da der Innenverteidiger aktuell vereinslos ist, können die Blau-Schwarzen Boller auch nach der Schließung des Transfermarkts unter Vertrag nehmen.

In einer offiziellen 1. FC Saarbrücken Transfernews der Saarländer heißt es, dass der beidfüßige Verteidiger, der auch als Rechtsverteidiger spielen kann, in den kommenden Tagen ein Probetraining absolvieren wird. Zuvor spielte Boller auch schon bei Arminia Bielefeld und dem SV Sandhausen bei zwei weiteren Drittligisten vor, allerdings ohne Erfolg. In Saarbrücken erhofft sich der frühere Junioren-Nationalspieler des DFB, der von der U16 bis U19 23 Länderspiele bestritt, auf einen besseren Ausgang.

Nach Kreuzbandriss: Kein neuer Vertrag für Boller beim Linzer ASK

Jan Boller, der aus der Jugend von Bayer Leverkusen stammt, war zuletzt für den Linzer ASK in der österreichischen Bundesliga aktiv. Dort wurde sein Ende Juni auslaufendes Arbeitspapier nicht verlängert. Der 1,85 Meter große Verteidiger hatte sich vor einem Jahr das Kreuzband gerissen und fiel für die restliche Saison aus. Den Anschluss beim LASK sollte Boller nach der schweren Verletzung nicht mehr schaffen, sodass es zur Trennung kam.

In der Saison 2021/22 zählte FCS-Flirt Jan Boller in Linz noch zum erweiterten Stammpersonal und kam auch in der Conference League regelmäßig zum Zuge. Insgesamt bestritt Boller für den LASK 35 Pflichtspiele. Zudem lief er 51-Mal für die zweite Mannschaft der Österreicher auf, bis er sich bei den Profis etablieren konnte.

Kann Jan Boller den 1. FCS von sich überzeugen?

Wann die Entscheidung über einen 1. FC Saarbrücken Transfer von Jan Boller entschieden wird, ist offen. Allerdings dürfte im Laufe der Woche Klarheit herrschen. Dass sich FCS-Trainer Rüdiger Ziehl noch eine weitere Abwehrkraft wünscht, ist bekannt. Boller, der einen Marktwert von 600.000 Euro hat, ist zweifelsohne ein interessanter Kandidat und zudem zum Nulltarif zu haben.

Jetzt liegt es am 23-Jährigen, die Verantwortlichen in Saarbrücken von seinen Qualitäten zu überzeugen und nach vier Jahren in der Alpenrepublik wieder für einen deutschen Klub die Schuhe zu binden. Beim 1. FCS wäre Boller der sechste Innenverteidiger im Kader.