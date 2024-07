Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg streckt Fühler nach Justvan aus

Mittwoch, 31.07.2024 - 09:51 Uhr

Von: Asanka Schneider

In der Transfermarkt Gerüchteküche geht es aktuell in Bezug auf den 1. FC Nürnberg heiß her, denn der Club soll starkes Interesse an einer Verpflichtung von Julian Justvan gezeigt haben, der bei der TSG 1899 Hoffenheim wohl vor dem Aus stehen soll. Wie die „Bild“ berichtet, laufen im Hintergrund bereits seit Wochen Gesprächen, um den Mittelfeldspieler ins Frankenland zu lotsen.

Zuletzt gerieten die Verhandlungen mit der TSG Hoffenheim jedoch ins Stocken, nachdem es bei den Sinsheimern zum großen Bosse-Beben kam. Gleich drei Führungsköpfe mussten ihren Hut nehmen. Darunter auch Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen, was die Sache verkompliziert.

Wird Justvan zum Transfercoup beim FCN?

Julian Justvan soll eigentlich beim 1. FC Nürnberg als neuer Zehner agieren und den Verein nach oben bringen. Mit seiner Erfahrung in der 2. Liga wäre er genau der richtige Mann, denn während seiner Zeit beim SC Paderborn konnte er in 96 Zeitligapartien 8 Tore und satte 19 Vorlagen abliefern.

Der 26-jährige kennt also das Geschäft im Unterhaus der Bundesliga und wäre eine Sofortverstärkung. Doch nun wackelt der mögliche Transfercoup, denn die TSG-Verantwortlichen möchten Justvan lieber verkaufen, statt zu verleihen. Die Franken streben hingegen ein Leihgeschäft + Kaufoption an.

Gespräche mit der TSG Hoffenheim kompliziert

Justvan selbst wechselte erst vor einem Jahr vom SC Paderborn zur TSG Hoffenheim. Die in ihm gesetzten Erwartungen konnte der Rechtsfuß allerdings nicht erfüllen. Die Folge: Der gebürtige Landshuter wurde an den SV Darmstadt 98 verliehen, wo er sofort zur Stammkraft aufstieg. Nach insgesamt 14 Partien (2 Tore / 2 Vorlagen), ging es zurück zur TSG.

Dort hat Julian Justvan jedoch keine Zukunft, sodass eine Trennung im Raum steht, obwohl er dort noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt. Die FCN-Bosse arbeiten im Hintergrund mit Hochdruck an diesem Transfer, doch die aktuelle Situation bei den Hoffenheimern sorgt aktuell für Ungewissheit.

Direkte Verpflichtung auch möglich?

Unklar ist, ob sich der 1. FC Nürnberg am Ende doch auf eine sofortige Festverpflichtung durchringen könnte. Durch die Uzun-Millionen wäre genügend Geld vorhanden, um Julian Justvan direkt zu verpflichten. Günstig wäre er nicht unbedingt zu haben, denn sein Marktwert wird aktuell auf 1,5 Millionen Euro taxiert.

Klar ist jedoch auch, dass ein 1. FC Nürnberg Transfer schnell über die Bühne gebracht werden müsste, da die neue Saison am Freitag startet und man mit dem neuen Mann sofort loslegen möchte. Die Nürnberger treffen am 1. Spieltag am kommenden Samstag auswärts auf den Karlsruher SC. Dort wird Justvan auch bei einem Wechsel noch nicht mit von der Partie sein.