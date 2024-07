Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg an Frankfurts Collins interessiert

Montag, 22.07.2024 - 10:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit Robin Knoche als Königstransfer hat der 1. FC Nürnberg einen wichtigen Spieler für die Abwehrzentrale für sich gewinnen können. Und auch wenn der Ex-Unioner nun bei den Franken anheuert, so sucht der Club weiterhin nach einem weiteren Innenverteidiger. Dieser könnte von der Frankfurter Eintracht nach Nürnberg wechseln, wenn die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte stimmen sollen, die die „BILD“ aktuell streut.

Die Rede ist von Nnamdi Collins, der bei Eintracht Frankfurt nicht zu den gewünschten Einsatzzeiten kommt, die sich beide Seiten erhoffen. Um Spielpraxis zu erlangen, forcieren beide Seiten einen Tapetenwechsel. Auf einen dauerhaften Verbleib in Nürnberg sollte der Club jedoch nicht allzu große Hoffnungen hegen.

Collins soll per Leihe Erfahrungen sammeln

Nnamdi Collins durfte in der vergangenen Saison zweimal für die Profis Bundesliga-Luft schnappen. Einmal stand der 20-jährige dabei gegen den SV Werder Bremen in der Startelf. Am Spieltag darauf wurde er bei der 0:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart für 25 Minuten eingewechselt. Interessant: statt als Innenverteidiger eingesetzt zu werden, wurde er auf die rechte Verteidigerposition gestellt.

Weitere Einsätze in der Bundesliga kamen nicht dazu. Viel mehr ist er in der Regionalliga Südwest im Einsatz, wo er 16 Mal auflaufen durfte. Für die Ansprüche des Deutsch-Nigerianers ist das allerdings etwas zu wenig, sodass nun ein Verein gesucht wird, wo er möglichst als Stammspieler Erfahrungen auf einem hohen Niveau sammeln kann. Dies soll nun beim 1. FC Nürnberg der Fall sein.

1. FC Nürnberg in Gesprächen wegen Collins

Viel mehr sollen die Gespräche recht weit fortgeschritten sein. Infrage kommt allerdings nur eine Leihe ohne Kaufoption. Ob die FCN-Verantwortlichen hierbei noch etwas verhandeln wollen, ist derzeit nicht klar. Denkbar wäre es, denn Nnamdi Collins gilt als aussichtsreiches Abwehrtalent, welches sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat.

Bei Eintracht Frankfurt besitzt der Rechtsfuß allerdings auch noch einen Vertrag, der ihn bis zum Sommer 2028 an die SGE bindet. Erst vor einem Jahr wechselte der Youngster aus der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund. Rund eine Million Euro betrug die damalige Ablösesumme. Es ist schwer vorstellbar, dass die Frankfurter Eintracht den jungen Abwehrspieler dauerhaft abgeben wird.

Auch beim FCN keine Stammplatzgarantie

Eine Stammplatzgarantie hätte der deutsche U20-Nationalspieler jedoch auch beim 1. FC Nürnberg nicht. Mit Robin Knoche und Finn Jeltsch verfügt der Zweitligist bereits über Spieler, die auch in der neuen Saison gemeinsam die Abwehrzentrale bilden sollen. Einzig eine Systemumstellung auf drei Innenverteidiger könnte Collins dazu verhelfen, in die erste Elf u rutschen.

Inwieweit FCN-Trainer Miroslav Klose dies umsetzen könnte, kann nur spekuliert werden. Dennoch scheint man sich, weiterhin um eine Verpflichtung des Deutsch-Nigerianers zu bemühen. Die nächsten Tage dürften Aufschluss darüber geben, ob ein 1. FC Nürnberg Transfer von Nnamdi Collins möglich ist oder nicht.