Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg baggert an Roma-Profi Ante Coric - HSV auch interessiert

Dienstag, 19.07.2022 - 11:26 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Ante Coric sorgt für Bewegung in der 2. Liga Gerüchteküche. So sollen mit dem 1. FC Nürnberg und Hamburger SV zwei ambitionierten Klubs aus dem Bundesliga Unterhaus ihre Fühler nach dem offensiven Mittelfeldspieler ausgestreckt haben. Bei der AS Rom steht Coric auf der Streichliste.

Kommen sich der 1. FC Nürnberg und Hamburger SV auf dem Transfermarkt ins Gehege? Die „Hamburger Morgenpost“ berichtet mit Verweis auf Transfergerüchte aus Italien, dass die beiden Traditionsklubs Interesse an Ante Coric von der AS Rom bekunden. Der Mittelfeldspieler hat beim italienischen Hauptstadtklub keine Perspektive und strebt einen dauerhaften Abgang an.

Ante Coric bei AS Rom gescheitert - Wechsel zum HSV oder Nürnberg?

Bei der Roma konnte sich Coric nie durchsetzen. Der amtierende Titelträger der Europa Conference League zahlte 2018 für den damals 21-Jährige stattliche 6 Millionen Euro Ablöse an Dinamo Zagreb. Doch Ante Coric brachte bei der Giallorossi nie ein Bein auf die Erde. Gerade einmal drei Pflichtspiele bestritt das einst hochgehandelte Kroaten-Juwel für die Roma.

Die letzten Spielzeiten verbrachte der heute 25-Jährigen vornehmlich auf Leihbasis und ohne durchschlagenden Erfolg bei anderen Klubs. 2019/20 spielte Coric für UD Almeria in Spanien, ehe Coric in die Niederlande zu VVV-Venlo und nach Slowenien zu Olimpija Ljubljana verliehen wurde. Die vergangene Spielzeit schnürte der dreimalige Nationalspielers Kroatiens für den FC Zürich die Schuhe, mit denen er Schweizer Meister wurde. Zwar kam Ante Coric in Zürich auf 21 Ligaeinsätze (1 Tor, 2 Vorlagen), doch meist musste sich der beidfüßige Mittelfeldakteur mit der Joker-Rolle zufriedengeben (nur 7 Startelf-Einsätze).

Ante Coric mit Marktwert-Absturz, aber fürstlichem Gehalt

Bei der AS Rom hat Coric, an dem der Nimbus des ewigen Talents haftet, noch einen gültigen Vertrag bis 2023. Doch der Serie A-Klub will den kroatischen Transferflop unbedingt noch in diesem Transferfenster loswerden und wäre wohl auch bei der Ablöse zu Abstrichen bereit. Aktuell hat Ante Coric hat einen Marktwert von 800.000 Euro. Zum Vergleich: 2017 lag dieser noch bei satten 10 Millionen Euro!

Plant Coric nun einen Neustart in der 2. Liga? Die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte und HSV Transfergerüchte deuten zumindest darauf hin. Allerdings müsste der Spielgestalter zu signifikanten Gehaltseinbußen bereit sein. In Rom soll sich sein Jahressalär auf beträchtlich 2,5 Millionen Euro belaufen.

1. FC Nürnberg & HSV ohne Bedarf für Ante Coric

Doch allzu realistisch erscheinen die 2. Liga Transfergerüchte nicht. Zumal die Verpflichtung von Ante Coric für den 1. FC Nürnberg und auch die Rothosen ein finanzielles Risiko bedeutet würde. Coric ist eine Wundertüte, die im Unterhalt nicht gerade günstig wäre. Hinzukommt, dass es weder für einen HSV Transfer noch einen 1. FC Nürnberg Transfer akuten Personalbedarf gibt. Beide Zweitligisten sind im Mittelfeldzentrum eigentlich gut aufgestellt. Allen voran Aufstiegsfavorit Hamburg, die sich mit Laszlo Benes für die Schaltzentrale namhaft verstärken konnten.

Dennoch kann es keinesfalls ausgeschlossen werden, dass Nürnberg oder Hamburg tatsächlich bei Ante Coric ernst machen. Und sollten sich die Transfergerüchte zerschlagen, hat der Offensivmann offenbar noch weitere Optionen. Denn auch Randers FC aus Dänemark und Ferencváros Budapest sollen gemäß der Transfernews Interesse an Coric bekunden.