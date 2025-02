Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg streckt Fühler nach Antiste & Gruber aus

Montag, 03.02.2025 - 15:06 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es ist viel los beim 1. FC Nürnberg, was die Aktivitäten auf dem Transfermarkt betreffen. Am heutigen Deadline Day gaben die Franken das Talent Finn Jeltsch für rund 10 Millionen Euro Ablöse an den VfB Stuttgart ab. Die Schwaben haben diesen Transfer mittlerweile auf der eigenen Vereinshomepage öffentlich gemacht und die Nürnberger dürfen sich über einen wahren Geldregen freuen.

Auf der anderen Seite scheint man sich beim „Glubb“ mit Verstärkungen zu beschäftigen, wenn man den Ausführungen des Portals „Transfermarkt.de“ und „Sky“ Glauben schenken darf. Demnach soll Fabio Gruber der „Wunschkandidat“ sein, nachdem sich Jeltsch den Brustringträgern anschließt.

Verlässt Gruber den SC Verl?

Dem Vernehmen nach soll Fabio Gruber den SC Verl in Richtung des 1. FC Nürnberg verlassen. Intensive Gespräche sollen bereits am heutigen Tag laufen, doch noch ist alles offen. Der Kapitän des Drittligisten könnte demnach Jeltsch in der Innenverteidigung ersetzen. Seit dem Sommer 2023 steht Gruber bereits beim SC Verl unter Vertrag, nachdem er ablösefrei vom FC Augsburg verpflichtet werden konnte.

Dort ist der 22-jährige nicht nur in der Abwehrzentrale gesetzt, sondern er konnte sich trotz seines jungen Alters als Kapitän der Mannschaft aufschwingen. Bisher verpasste Gruber nur ein Spiel in der laufenden Saison. Gegen Viktoria Köln war er in der Hinrunde aufgrund einer Gelb-Sperre nicht mit von der Partie.

Kapitän Gruber vor Wechsel zum 1. FC Nürnberg?

Unter Trainer Alexander Ende gehört der junge Verteidiger zu den absoluten Leistungsträgern der Mannschaft. Momentan steht das Team auf Platz 9 der 3. Liga, woran Gruber nicht ganz unschuldig ist. Wettbewerbsübergreifend stand der gebürtige Augsburger in dieser Saison in 23 Partien auf dem Platz (2 Tore).

Eigentlich besitzt der Rechtsfuß beim SC Verl noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, doch ein Wechsel auf dem letzten Drücker könnte die Zusammenarbeit beenden. Rund 400.000 Euro beträgt der Marktwert des 1,88 Meter großen Innenverteidigers. Gut möglich, dass ein hoher sechsstelliger Betrag fällig werden würde.

Janis Antiste auf dem Zettel des 1. FC Nürnberg?

Neben Fabio Gruber hat man auch wohl Janis Antiste auf dem Zettel. Der 22-jährige wäre allerdings einer für die Offensive. Aktuell verdient er seine Brötchen in der italienischen Serie B bei US Sassuolo. Der Klub führt die Liga an und man würde Antiste wohl auch keine Steine in den Weg legen, falls er den Verein noch heute verlassen möchte.

Bei US Sassuolo gehört Antiste zu den Jokern, was auch seine Einsatzzeiten widerspiegeln. Insgesamt kommt der Franzose in dieser Spielzeit auf lediglich 6 Einsätze (1 Tor / 2 Vorlagen). Die ersten Gespräche zwischen dem 1. FC Nürnberg und Antiste sollen bereits stattgefunden haben. Unklar ist, ob es sich bei einem etwaigen Transfer um eine Festverpflichtung oder um ein Leihgeschäft handeln soll. Sein Vertrag bei den Italienern läuft noch bis zum Sommer 2026.