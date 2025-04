Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg baggert an Serben-Stürmer Cvetkovic

Freitag, 11.04.2025 - 12:37 Uhr

Von: Asanka Schneider

Landet der 1. FC Nürnberg den nächsten Coup auf dem Transfermarkt? In der jüngsten Vergangenheit sorgte der Club mit dem Transfer von Stefanos Tzimas für Aufsehen. Erst verpflichtete man den jungen Griechen für 18 Millionen Euro, um ihm dann gewinnbringend für 25 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion zu verkaufen. Ein Model, welches dem Verein viel Geld in die Kasse spülte.

Nun soll man an einen weiteren Spieler Interesse haben, der nicht nur in Europa Begehrlichkeiten weckt. Die Rede ist von Mihajlo Cvetkovic, der aktuell noch in seiner serbischen Heimat bei FK Cukaricki unter Vertrag steht. Bereits im Winter waren einige Vereine an ihm interessiert, doch er entschied sich zunächst für einen Verbleib in der Super Liga Srbije.

Club bestätigt Interesse an Cvetkovic

Mit seinen 18 Jahren gehört Mihajlo Cvetkovic beim Tabellenneunten der serbischen Liga zum erweiterten Kreis der Stammelf. Das Sturmtalent kommt in dieser Saison bereits auf 26 Einsätze, wobei er sogar 17 Mal in der Startelf stand. Dabei sind seine Leistungen den Scouts des 1. FC Nürnberg nicht verborgen geblieben, denn das junge Sturmjuwel weiß durchaus, wo das Tor steht.

Insgesamt erzielte der 1,73 Meter große Mittelstürmer 7 Tore. Werte, die aufgrund seines jungen Alters absolut beeindruckend sind. Beim 1. FC Nürnberg ist das Interesse an Mihajlo Cvetkovic verbrieft, denn Chatzialexiou bestätigte bereits gegenüber der „Bild“, dass man über eine Verpflichtung des Stürmers nachdenkt.

Club-Boss Chatzialexiou äußert sich zu Cvetkovic

Der Club-Boss äußerte sich gegenüber der Boulevardzeitung wie folgt: „Ich unterhalte mich mit vielen Spielern, vor allem jungen, talentierten. Deswegen ist mir Mihajlo Cvetkovic natürlich ein Begriff.“ Bereits im Winter zeigten einige Vereine Interesse am Youngster, der bei seinem Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 besitzt.

Rund vier Millionen Euro verlangte FK Cukaricki für sein Sturmjuwel, doch Cvetkovic entschied sich für einen Verbleib. Unter anderen sollen Anfragen aus Saudi-Arabien vorgelegen haben. Aus der Bundesliga soll auch Eintracht Frankfurt seine Fühler nach dem Serben ausgestreckt haben. Ebenso wurde RSC Anderlecht und RB Salzburg Interesse an Cvetkovic nachgesagt.

1. FC Nürnberg versucht sein Glück

In Bezug auf einen möglichen Transfer angesprochen, fuhr Chatzialexiou weiter fort und heizt die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte weiter an: „Am Ende hängt es doch immer davon ab, was wirklich auf dem Markt ist. Es hätte ja auch niemand gedacht, dass Stefanos Tzimas mal für 25 Mio. Euro nach England geht. Vielleicht wechselt der Spieler am Ende auch für weniger Geld. Fakt ist, wir kennen den Markt. Daher spielt Mihajlo zumindest auch in unseren Gedankengängen eine Rolle.“

Klar ist auch, dass eine Verpflichtung des Stürmers kein Selbstläufer wird. Die Liste der Interessenten dürfte nicht kleiner werden. Schon gar nicht nach seinem Debüt in der Nationalmannschaft. Ende März kam es zu einem Kurzeinsatz in der UEFA Nations League, wo er im Hinspiel der Play-Offs gegen Österreich zu drei Einsatzminuten kam.