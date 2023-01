Transfergerüchte: Holt 1. FC Magdeburg vereinslosen Stürmer Luc Castaignos?

Donnerstag, 05.01.2023 - 09:03 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Geht dem 1. FC Magdeburg ein prominenter Stürmer ins Netz? Wie der abstiegsbedrohte Zweitligist in einer Transfernews wissen lässt, wird Luc Castaignos als Gastspieler die Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei begleiten. Eine Verpflichtung des Ex-Spielers von Eintracht Frankfurt und Inter Mailand würde Sinn ergeben, kann der FCM doch Verstärkung für die vorderste Front gut gebrauchen.

Laut jüngster 1. FC Magdeburg Transfergerüchte sucht der Traditionsklub aus dem Osten noch neues Personal für den Sturm. Möglichst ein erfahrener Spieler soll es sein, der als Sofortverstärkung fungiert und dem Tabellenvorletzten der 2. Liga im Abstiegskampf unter die Arme greift.

Ablösefrei zu haben: Castaignos begleitet 1. FCM ins Trainingslager

Nun gibt es einen heißen Kandidaten, wem der 1. FC Magdeburg diese Rolle zutraut: Luc Castaignos! Der Niederländer wird als Gastspieler den 1. FCM während des Trainingslagers im türkischen Side begleiten und vorspielen. Sollte der 30-jährige Niederländer Trainer Christian Titz von seinen Qualitäten überzeugen, ist mit einem 1. FC Magdeburg Transfer des Mittelstürmers zu rechnen.

Da Luc Castaignos seit vergangenem Sommer vereinslos ist, würden die Elbstädter den einstigen U21-Nationalspieler ablösefrei und damit zum Nulltarif bekommen. Zuletzt ging der 1,88 Meter große Rechtsfuß für OFI Kreta auf Torejagd, mit mäßigem Erfolg. In eineinhalb bestritt Castaignos für den griechischen Erstligisten lediglich 24 Pflichtspiele, in denen ihm auch nur drei Treffer glückten.

Nach Inter, Frankfurt & Co.: Heuert Luc Castaignos beim 1. FC Magdeburg an?

In Deutschland ist Castaignos, der zu Beginn seiner Karriere als großes Talent verschrien war, kein Unbekannter. In der Saison 2015/16 stand er bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag und brachte es auf sieben Scorerpunkte (4 Tore, 3 Vorlagen) in 19 Bundesligaspielen. Nachhaltig überzeugen konnte Luc Castaignos, der zuvor schon Station bei Feyenoord Rotterdam, Inter Mailand und Twente Enschede machte, bei den Hessen aber nicht.

Ohnehin ging es mit dem Angreifer nach seiner Frankfurt-Zeit weiter bergab und er avancierte zu einem Wandervogel. Castaignos schnürte in der Folge für Sporting Lissabon und Vitesse Arnheim die Schuhe, ehe er Anfang 2019 für zwei Jahre in Südkorea bei Gyeongnam FC anheuerte. Danach ging es weiter Richtung Kreta. Der 1. FC Magdeburg könnte sein neunter Arbeitgeber in zwölf Jahren werden.

Bedarf vorhanden: Kann Castaignos 1. FC Magdeburg weiterhelfen

Personalbedarf an einem neuen Stürmer ist in der MDCC-Arena durchaus vorhanden. Denn beim Zweitliga-Aufsteiger fällt Luca Schuler verletzungsbedingt weiter aus, während der zweite nominelle Mittelstürmer Kai Brünker in neun Einsätzen keinen Treffer zustande brachte.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie es um die Fitness von Luc Castaignos bestellt ist, der in den letzten sechs Monaten keinerlei Wettkampfpraxis sammeln konnte. Es ist aber auch unbestritten, dass Castaignos, dessen Marktwert 2014 mit 7 Millionen Euro den Höchststand hatte, grundsätzlich über die Qualitäten verfügt, eine echte Verstärkung für den 1. FCM zu sein.