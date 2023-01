Transfergerüchte: 1. FC Magdeburg hat Maximilian Ullmann auf dem Radar

Freitag, 13.01.2023 - 09:53 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Zweitligist 1. FC Magdeburg schaut sich auf dem Transfermarkt weiterhin nach Verstärkung um. Nun ist in der 1. FCM Gerüchteküche ein neuer Kandidat für die linke Seite im Gespräch. Maximilian Ullmann vom FC Venedig soll das Interesse des 1. FC Magdeburg geweckt haben. Das Transfergerücht streut kein Unbekannter und ist plausibel.

Schnappt sich der 1. FC Magdeburg einen neuen Linksverteidiger? Geht es nach Transfer-Experte Gianluca Di Marzio, könnte Maximilian Ullmann bei den Elbstädtern im Januar anheuern und dem 1. FCM in der Rückrunde im Abstiegskampf der 2. Liga unter die Arme greifen. Di Marzio ist hervorragend vernetzt und mit seinen Transfernews lag der Italiener oftmals goldrichtig.

1. FC Magdeburg will Bankdrücker Ullmann von Venedig leihen

Weiter heißt es in diesem 1. FC Magdeburg Transfergerücht, dass der Zweitliga-Aufsteiger Maximilian Ullmann zunächst vom FC Venedig ausleihen will. Beim italienischen Zweitligisten steht der Österreicher noch bis 2024 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 1,2 Millionen Euro taxiert.

Für Venedig wäre ein 1. FC Magdeburg Transfer von Ullmann zu verkraften. Schließlich spielt der 26-Jährige beim Serie B-Klub keine große Rolle, schmort meist auf der Bank oder gar nur der Tribüne. Nur in fünf von möglichen 19 Ligaspielen wurde Ullmann eingesetzt, stand dabei auch nur dreimal in der Startelf.

FCM-Flirt Maximilian Ullmann erst seit einem Jahr beim FC Venedig

Ein Tapetenwechsel dürfte somit auch für den Linksverteidiger verlockend sein, der sich von seinem Wechsel vor einem Jahr von Rapid Wien zum FC Venedig, die 500.000 Euro Ablöse hinblätterten, mehr erhofft hatte. In Wien zählte Ullmann zu den absoluten Leistungsträger und Stammkräften, der mit seiner Laufstärke und Einsatzfreude überzeugte.

Doch in Venezia kam Maximilian Ullmann, der im März 2022 sein bis dato einziges Länderspiel für Österreich bestritt, von Anfang nicht über die Reservistenrolle hinaus. In der Rückrunde der Vorsaison verbuchte der 1,80 Meter große Linksfuß nur fünf Einsätze und stieg mit dem FC Venedig sang- und klanglos aus der Serie A ab.

1. FC Magdeburg: Ullmann als neuer Konkurrent für Bell Bell?

Das Italien-Abenteuer dürfte Ullmann schnell hinter sich lassen wollen. Und beim 1. FC Magdeburg hätte Trainer Christian Titz durchaus Bedarf für einen weiteren Verteidiger für die linke Abwehrseite. Hier ist Leon Bell Bell absolut gesetzt und nahezu konkurrenzlos. Zwar kann auch Sommer-Neuzugang Silas Gnaka hinten links aushelfen, doch der Ivorer wird meist in der Innenverteidigung gebraucht, ist dort eine feste Größe.

Maximilian Ullmann könnte mit einem Wechsel in die MDCC-Arena den Druck auf Bell Bell erhöhen. Man darf gespannt sein, in welche Richtung sich die 1. FC Magdeburg Transfergerüchte entwickeln. Da alle Parteien von einem Transfer profitieren würde, ist durchaus denkbar, dass Ullmann im Januar in Magdeburg landet.