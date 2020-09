Transfergerüchte: 1. FC Köln mit Angebot für Augsburgs Marco Richter?

Mittwoch, 09.09.2020 - 10:01 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Köln tat sich lange nichts auf dem Transfermarkt und nun geht es Schlag auf Schlag zu. Horst Heldt versucht, der Mannschaft ein neues Gesicht zu verpassen und gibt Vollgas. Ron-Robert Zieler wurde von Hannover 96 an den Rhein geholt und weitere Spieler sollen folgen.

Erst vorgestern berichteten wir über das 1. FC Köln Transfergerücht um Ajdin Hrustic, der allerdings auch bei Eintracht Frankfurt auf dem Radar ist. Der Spieler selbst sagte bereits, dass er sich zwischen beiden Klubs entscheiden werde.

Kommt Robin Hack doch noch?

Und auch die Personalie Robin Hack vom 1. FC Nürnberg wird wieder heißer, nachdem FCN-Trainer Klauß bereits sagte, dass er Hack auch in der kommenden Saison bei den Franken sieht und eigentlich ein Wechselverbot erteilte.

Rolle Rückwärts also beim Zweitligisten? Gut möglich also, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde. Der Transfer von Dimitrios Limnios sollte eigentlich auch schon unter Dach und Fach sein, allerdings konnte der 22-jährige aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht an der medizinischen Untersuchung teilnehmen, sodass der Transfer des PAOK-Spielers noch aussteht.

Streli Mamba abgehakt – Kommt nun Marco Richter?

Streli Mamba wird den Effzeh hingegen bekanntlich nicht verstärken, da dieser durch den Medizincheck rasselte. Es geht dennoch weiter in der Transfermarkt Gerüchteküche, denn der 1. FC Köln will weiter in der Defensive aufrüsten, um den Klassenerhalt in der Bundesliga auch in der anstehenden Spielzeit zu sichern.

Dabei soll ein Spieler des FC Augsburg in den Fokus der Rheinländer geraten sein. Wie das Boulevardblatt „Bild“ berichtet, sollen die Domstädter dabei ein Auge auf Marco Richter geworfen haben. Das 22-jährige Augsburger Eigengewächs ist schon seit 8 Jahren im Verein und hat 2017 den Sprung zu den Profis gepackt.

Stefan Reuter für harte Verhandlungen bekannt

Nun könnten sich die Wege trennen, sofern man sich mit dem FC Augsburg über einen Transfer einig werden sollte. Dabei gilt Stefan Reuter als knallharter Verhandlungspartner, sodass der 1. FC Köln sicherlich tief in die Tasche greifen müsste, um den Flügelstürmer in die Domstadt zu lotsen.

Fraglich ist jedoch, wie Horst Heldt diesen Wechsel finanziell stemmen möchte, denn der Klub ist nicht unbedingt auf Rosen gebettet, was deren Finanzen betrifft! Zweifelsohne wäre Marco Richter für den Bundesligisten eine erhebliche Verstärkung, denn er kann im Angriff flexibel eingesetzt werden.

FC Augsburg hält Zügel in der Hand

Der FC Augsburg hatte kürzlich mit Daniel Caligiuri einen Spieler verpflichtet, der ebenfalls auf den Positionen, welche Richter bekleidet, agieren könnte. Man ist also doppelt besetzt. Die Chance für den 1. FC Köln?

Der ehemalige U21-Nationalspieler Richter hat beim FC Augsburg zudem noch einen Vertrag bis 2023 und wäre bei einem Marktwert von rund 8 Millionen Euro tatsächlich nicht günstig zu haben. Denkbar wäre einzig eine Leihe nebst Kaufoption, sofern sich beide Parteien auf dieses Modell einigen können. Angeblich soll Horst Heldt bereits ein erstes Angebot für Marco Richter vorgelegt haben!