Transfergerüchte: 1. FC Köln an Abwehr-Riese Youté Kinkoué dran! Auch Mainz mischt mit

Montag, 18.12.2023 - 12:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Im Winter will der 1. FC Köln gleich auf mehrere Positionen personell nachrüsten. Für die Abwehr haben die Domstädter einen Abwehrriesen vom Ligue 1-Klub Le Havre AC ins Visier genommen, der in den letzten Wochen stark auftrumpfte. Gemeint ist Étienne Youté Kinkoué. Mit dem 1. FSV Mainz 05 baggert jedoch noch ein direkter Abstiegskonkurrent des FC um den Innenverteidiger. Außerdem weckt Youté Kinkoué in England Begehrlichkeiten.

In der Bundesliga sind der 1. FC Köln und 1. FSV Mainz 05 als Tabellen-16. bzw. -17 direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Nun könnten sich die Kellerkinder auch auf dem Transfermarkt in die Quere kommen. Wie das Portal „fussballtransfers.com“ erfahren haben will, sind Köln und Mainz an Étienne Youté Kinkoué interessiert.

1. FC Köln: Was läuft da mit Étienne Youté Kinkoué?

Die 1. FC Köln Transfergerüchte um Étienne Youté Kinkoué vom Le Havre AC sind insofern plausibel, da die Geißböcke im Januar Verstärkung für die Abwehrzentrale, das defensive Mittelfeldzentrum und den Mittelsturm wünschen. Youté Kinkoué könnte als großgewachsener Innenverteidiger der Defensive zu mehr Stabilität verhelfen.

Schließlich hat der 21-Jährige das Verteidiger-Gardemaß von 1,96 Metern und gilt der Transfernews zufolge als sehr kopfballstark. Aber auch die technischen Fertigkeiten von Youté Kinkoué lassen sich sehen, wird der junge Franzose mit kamerunischen Wurzeln doch außerdem als sehr passsicher beschrieben.

Köln wohl interessiert: Youté Kinkoué startet in Le Havre durch

In Le Havre ging es mit dem Youngster vor allem in den letzten Wochen steil bergauf. Beim Ligue 1-Aufsteiger hat sich der Étienne Youté Kinkoué einen Stammplatz erobert und stand in den vergangenen sechs Ligaspielen die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Das Abwehrtalent, dass in der Jugend zwei Jahre bei Inter Mailand verbrachte, war erst Anfang des Jahres zum damaligen Zweitligisten Le Havre gewechselt, wo er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten nun in der ersten Elf festgespielt hat.

Sollten die Geißböcke tatsächlich an einem winterlichen 1. FC Köln Transfer von Youté Kinkoué arbeiten, müsste eine Ablöse an Le Havre entrichtet werden. Bei den Nordfranzosen ist der Youngster noch bis 2025 vertraglich gebunden. Sein Marktwert von 300.000 Euro klingt aus Kölner Sicht erstmal erschwinglich, jedoch stammt die Schätzung auf „transfermarkt.de“ noch aus dem Juni. Angesichts der positiven Entwicklung der letzten Wochen, dürfte Youté Kinkoué längst nicht mehr zum Schnäppchenpreis zu haben sein.

Youté Kinkoué: Mainz 05 & FC Fulham als FC-Rivalen

Ein weiteres, größeres Problem für den 1. FC Köln. Auch andere Klubs haben den Abwehrmann auf dem Schirm. So wird Youté Kinkoué auch von 1. FSV Mainz 05 Transfergerüchten begleitet. Bei den Rheinhessen könnte er etwa in die Fußstapfen von Stefan Bell treten, dessen Vertrag in der MEWA Arena Ende Juni ausläuft und der seit Wochen keine Rolle mehr spielt.

Wie es weiter in der Bundesliga Transfernews heißt, hat sich auch aus der finanzstarken Premier League ein Youté Kinkoué-Interessent gefunden. Der FC Fulham, die sich im gesicherten Tabellen-Mittefeld bewegen, soll ebenfalls seine Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt haben. Ob Le Havre allerdings gewillt ist, seine junge Stammkraft während der Transferperiode im Winter überhaupt abzugeben, steht auf einem anderen Blatt.