Transfergerüchte: Kaiserslautern, KSC, Hannover 96 & Darmstadt an Marseiler dran

Dienstag, 07.05.2024 - 12:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Endspurt in der 2. Liga und so langsam dreht sich das Transferkarussell immer schneller. Interessante Transfergerüchte schwappen heute durch den Blätterwald, denn mit Luca Marseiler ist ein Spieler ins Visier zahlreicher Klubs geraten, der in der 3. Liga für Aufsehen sorgt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler steht noch bei Viktoria Köln unter Vertrag, könnte den Klub aber im Sommer durchaus verlassen.

Mit dem 1. FC Kaiserslautern stünde laut dem Bezahlsender „Sky“ ein weiterer Klub als potenzieller Abnehmer bereit. Im Winter berichtete auch Sport-90 über etwaige Hertha BSC Transfergerüchte, wonach der Hauptstadtklub seine Fühler nach Marseiler ausgestreckt haben soll.

Welche Chancen hat Kaiserslautern?

Doch der Reihe nach, denn schenkt man den aktuellen 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchten Glauben, so sollen sich die Roten Teufel ebenfalls im Rennen um den beidfüßig gleichermaßen stark spielenden Luca Marseiler befinden. Seine Vertragssituation spielt den Pfälzern dabei in die Karten, denn das Arbeitspapier des Deutsch-Italieners läuft im anstehenden Sommer aus.

Noch ist nicht ganz klar, wie Marseiler selbst seine nähere Zukunft plant. Kein Wunder also, dass sich auch der 1. FC Kaiserslautern in Stellung bringt. Der gebürtige Münchener macht mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. In der laufenden Saison kommt Marseiler wettbewerbsübergreifend auf 34 Einsätze, in denen er 13 Tore erzielen und weitere 9 Vorlagen für Viktoria Köln ablieferte. Eine Statistik, die auch das Interesse am offensiven Mittelfeldspieler begründet.

KSC & Hannover 96 haben Marseiler im Visier

Neben den Roten Teufeln soll auch der Karlsruher SC seine Fühler nach dem torgefährlichen Mittelfeldmann ausgestreckt haben. Seine Polyvalenz macht ihn begehrt, denn er kann nicht nur als Spielgestalter agieren, sondern ebenso auf den Flügeln eingesetzt werden. Zudem durfte er in dieser Saison auch als hängende Spitze und gar im Sturmzentrum auflaufen. Wie groß die Chancen sind, dass aus einem KSC Transfergerücht am Ende auch eine Transfer News wird, muss man abwarten.

Diverse Hannover 96 Transfergerüchte tauchten ebenso auf. Demnach beschäftigen sich auch die Niedersachsen mit Luca Marseiler. Die Liste derer, die sich für ihn interessieren ist lang. Hannover 96 befindet sich also in einer illustren Runde, wobei man sich beeilen sollte, wenn man denn eine Chance auf eine Verpflichtung sieht.

Darmstadt 98 wird als Favorit gehandelt

Als Favorit wird der SV Darmstadt 98 gehandelt. Angeblich sollen sich die Lilien bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Offensivspieler befinden. Laut „Sky“ sieht es derweil wohl ganz gut aus, dass der Bundesliga-Absteiger den Zuschlag erhalten könnte. Der Karlsruher SC, Hannover 96 und der 1. FC Kaiserslautern würden dann in die Röhre schauen.

Ebenso müsste sich Hertha BSC anderweitig auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen umschauen. Wehen Wiesbaden werden zudem nur Außenseiterchancen eingeräumt. Luca Marseiler hat also die Qual der Wahl. Ziemlich sicher dürfte sein, dass er seine Karriere im Unterhaus der Bundesliga fortsetzen wird.