Transfergerüchte: Verteidiger zu Werder Bremen? – Pol Lirola im Visier

Donnerstag, 29.08.2024 - 12:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auch beim SV Werder Bremen scheint die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen zu sein. Da der Transfermarkt morgen um 20 Uhr schließt, müssen die SVW-Verantwortlichen schnell handeln, wenn man sich noch adäquat verstärken möchte. Dem Anschein nach suchen die Nordlichter noch einen Verteidiger, wie das Portal „Tuttomercatoweb“ zu berichten weiß.

Glaubt man den dortigen Werder Bremen Transfergerüchten so soll Pol Lirola ein potenzieller Kandidat sein, der sich auf dem Zettel des SV Werder Bremen befindet. Der Rechtsverteidiger dürfte den meisten deutschen Fußballfans kaum etwas sagen. Dabei hat Lirola einen interessanten Werdegang aufzuweisen.

Lirola erlebt Marktwertabsturz

Einst lag sein Marktwert bei 13 Millionen Euro und zu jener Zeit stand er mit zarten 21 Jahren im Sommer 2019 bei US Sassuolo in der italienischen Serie A unter Vertrag. Seitdem rutschte sein Marktwert immer weiter in den Keller – Stand jetzt: 1,8 Millionen Euro. Schaut man sich seine Vita an, so stand er bei durchaus namhaften Vereinen unter Vertrag. Juventus Turin oder auch AC Florenz.

Heute verdient der Rechtsverteidiger seine Brötchen bei Olympique Marseille in der französischen Ligue 1. Vor rund drei Jahren schnappte sich der Traditionsklub Pol Lirola für rund 13 Millionen Euro. Es folgten Leihen, darunter eine, die ihn in seine spanische Heimat zum FC Elche führen sollte. So richtig heimisch wurde der Verteidiger nie, doch das könnte sich ändern, denn die Werder-Scouts sollen den ehemaligen spanischen U21-Nationalspieler auf dem Schirm haben.

Werder-Verantwortliche angetan von Lirola

In der vergangenen Spielzeit trat er leihweise für Frosinone Calcio an. Für den italischen Klub sollte Lirola am Ende wettbewerbsübergreifend 28 Partien bestreiten. Zwei Tore und ebenso viele Vorlagen konnte der Spanier am Ende einheimsen. Auch wenn er sich auf der Rechtsverteidigerposition am wohlsten fühlt, so durfte er die meisten Spiele in der Abwehrzentrale auflaufen. Zudem im rechten Mittelfeld und sogar als Linksverteidiger.

Mit seiner Polyvalenz könnte er also Werder Bremen durchaus behilflich sein und das Fußballspielen hat er sicherlich nich verlernt. Möglicherweise könnte Lirola als Backup fungieren und sich mit guten Leistungen in die Startelf spielen. Die SVW-Verantwortlichen sollen vom Verteidiger angetan sein und denken über eine Leihe nach.

Leihe steht im Raum

Bei Olympique Marseille dürfte Pol Lirola kaum Chancen auf Einsatzzeiten haben. Dort plant man nicht mit ihm, sodass ein Abschied aus der Hafenstadt kein unrealistischen Szenario darstellt. Wie hoch eine etwaige Leihgebühr ausfällt, ist dem Bericht nicht zu entnehmen.

Ebenfalls ist unklar, ob sich der Bundesligist eine Kaufoption sichern möchte, falls sich das Werder Bremen Transfergerücht am Ende bewahrheiten sollte. Viel Zeit, um einen Transfer einzutüten bleibt nicht, denn am morgigen Freitag um 20 Uhr endet das Transferfenster für die Bundesliga.