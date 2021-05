Hertha BSC Transfergerüchte: Engländer locken - Wechselt Cunha zu Leeds United?

Mittwoch, 12.05.2021 - 14:10 Uhr

Von: Robert Freiberg

Für den restlichen Abstiegskampf muss Hertha BSC auf den verletzten Matheus Cunha verzichten. Denkbar, dass die Blau-Weißen künftig dauerhaft ohne ihren Offensivstar auskommen müssen. Denn in der Transfermarkt Gerüchteküche heißt es, dass Leeds United dem angeblich wechselwilligen Brasilianer schöne Augen macht.

Bastelt Matheus Cunha an seinem Abschied von Hertha BSC? Wie die „Sport Bild“ zu berichten weiß, will der 21-Jährige die Berliner nach anderthalb Jahren wieder verlassen. Das Fachmagazin nennt zugleich einen potenziellen Abnehmer für den torgefährlichen Ballkünstler. So soll Leeds United starkes Interesse bekunden. Für die Hertha wäre ein Abschied seines Leistungsträgers ein großer sportlicher Verlust.

Verliert Hertha Top-Scorer Matheus Cunha?

Auch wenn die Einstellung des mitunter divenhaften Cunha auf dem Platz mitunter fraglich ist, ist er der Top-Scorer bei den Blau-Weißen. In der laufenden Saison der Bundesliga verbuchte er bei seinen 27 Einsätze sieben Tore und sechs Vorlagen. Doch die sportliche Entwicklung des Hauptstadtklubs dürfte dem technisch versierten Rechtsfuß kaum schmecken. Nach Platz zehn in der Vorsaison dümpeln die Blau-Weißen trotz üppiger Finanzspritze von Investor Lars Windhorst im Tabellenkeller herum.

Cunha-Interessent Leeds United kann derweil auf eine überzeugende Spielzeit zurückblicken. Nach dem Aufstieg in die Premier League im vergangenen Sommer grüßen die Nordengländer vom 10. Platz. Nächste Saison wollen die ambitionierten „Peacocks“ noch höher hinaus. Und das am liebsten mit Matheus Cunha!

Cunha könnte Raphinha bei Leeds United ersetzten

In Leeds, wo mit dem Argentinier Marcelo Bielsa ein namhafter Trainer auf der Bank sitzt, könnte Cunha in die Fußstapfen seines Landsmanns Raphinha treten. Der 24-Jährige wird in der Premier League Gerüchteküche unter anderem beim FC Liverpool gehandelt wird.

Schon im Winter soll Leeds United den Versuch gestartet haben, Cunha aus dem Berliner Olympiastadion loszueisen. Doch die Berliner blockten alle Anfragen ab, noch bevor die Hertha BSC Transfergerüchte auf Temperaturen kamen. Die Begehrlichkeiten von LUFC sind aber offenbar konkreter geworden, sodass mit einer Offerte aus Leeds gerechnet werden darf.

Hertha BSC winkt Rekordablöse für Cunha

Doch an der Spree gibt es keinen Grund zur Panik. Denn die Blau-Weißen halten in dieser Personalie die Zügel fest in ihren Händen. Schließlich besitzt Cunha noch einen langfristigen Vertrag bis 2024 und hat dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel.

Leeds United müsste schon tief in die Tasche greifen, um Hertha einen Verkauf des Angreifers schmackhaft zu machen. Zumindest signifikant höher als die 18 Millionen Euro, die die Berliner im Januar 2020 an RB Leipzig überwiesen. Zumal der Marktwert von Matheus Cunha, der in bislang 39 Pflichtspielen an 23 Toren direkt beteiligt war, bei 30 Millionen Euro liegt. Damit ist er mit Abstand der wertvollste Spieler im Kader der Herthaner.

Sollten sich die Wechselgerüchte bewahrheiten, dürfte Matheus Cunha zum neuen Rekord-Verkauf der „alten Dame“ aufsteigen. Bislang bescherte Hertha BSC der Transfer des heutigen Gladbachers Valentino Lazaro vor zwei Jahren an Inter Mailand mit 22,4 Millionen Euro die höchste Ablösesumme ein.