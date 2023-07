Transfergerüchte: Hannover 96 & VfL Bochum an Frederik Jäkel dran?

Donnerstag, 13.07.2023 - 09:09 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hannover 96 und der VfL Bochum haben offenbar Frederik Jäkel von RB Leipzig ins Visier genommen. Vor allem dem Zweitligisten aus Niedersachsen wird in der Transfermarkt Gerüchteküche gesteigertes Interesse am talentierten Innenverteidiger nachgesagt. Und Jäkel scheint sich ein Engagement in Hannover durchaus vorstellen zu können.

Zweitligist Hannover 96 will sein Abwehrzentrum weiter verstärken. Nachdem die Roten sich die Dienste von Bayern-Leihspieler Bright Arrey-Mbi ablösefrei sichern konnten, könnte mit Frederik Jäkel ein weiteres Abwehrtalent am Maschsee aufschlagen. Die Hannover 96 Transfergerüchte machte das Portal „RB Live“ publik.

H96-Flirt Frederik Jäkel hat in Leipzig nur noch ein Jahr Vertrag

Nachdem RB Leipzig Frederik Jäkel bereits die letzten drei Spielzeiten verliehen hatte, könnte der 22-Jährige nun erneut abgegeben werden. Ob die Roten Bullen den baumlangen Innenverteidiger ein weiteres Mal verleihen oder direkt verkaufen wollen, geht aus der Hannover 96 Transfernews nicht hervor. In Leipzig endet der Vertrag des Junioren-Nationalspielers, der einen Marktwert von 900.000 Euro hat, zumindest Ende Juni 2024.

Mit Jäkel würde Hannover 96 nicht nur einen großgewachsenen (1,94 m), sondern auch äußerst schnellen Defensivspezialisten in seinen Reihen begrüßen. Zudem ist der Rechtsfuß sowohl am Boden als auch in der Luft sehr zweikampfstark und überdies durchaus torgefährlich. Außerdem hat er sich während seines zweijährigen Aufenthalts von 2020 bis 2022 beim belgischen Erstligisten KV Oostende auch spielerisch enorm verbessert.

Halstenberg & Jäkel: Leipzig-Duo im Anflug auf Hannover 96?

Somit könnte sich Hannover 96 gleich mit zwei Verteidigern aus Leipzig verstärken. Denn die Roten basteln bekanntlich intensiv an einer Verpflichtung von Marcel Halstenberg, jedoch lässt eine Einigung beider Klubs noch auf sich warten. Die könnte jedoch zeitnah erzielt werden. Naheliegend, dass H96 im Zuge des Halstenberg-Pokers auch gleich wegen Youngster Jäkel bei den RB-Verantwortlichen um Manager Max Eberl vorfühlt.

Frederik Jäkel kennt die 2. Bundesliga bestens, verbrachte er die abgelaufene Saison doch bei Arminia Bielefeld. Beim DSC gehörte Jäkel zum erweiterten Stammpersonal, wurde aber immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Insgesamt blickt Jäkel auf eine unglückliche Saison zurück, an dessen Ende der Abstieg mit Bielefeld stand. Auch aktuell plagt sich der hochveranlagte Abwehrspieler mit Knieproblemen herum.

Wegen Verletzungen? VfL Bochum Interesse an Jäkel wohl abgekühlt

Aus diesem Grund ist auch das kolportierte Interesse vom VfL Bochum an Frederik Jäkel nicht ganz so akut wie jenes aus Hannover. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass die VfL Bochum Transfergerüchte um Jäkel noch einmal Fahrt aufnehmen. Ohnehin ist Jäkel auf dem Transfermarkt begehrt. Mit Werder Bremen sowie den beiden Aufsteigern Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim sollen noch drei weitere Bundesligisten den jungen Verteidiger auf dem Zettel haben. Und im Ausland sollen Aarhus GF (Dänemark), der FC Basel und RWD Molenbeek (Belgien) ein Auge auf den gebürtigen Torgauer geworfen haben.

Frederik Jäkel bevorzugt jedoch ein Engagement in der 2. Liga. Das geht aus dem Bericht hervor. Im Bundesliga-Unterhaus will sich Jäkel als Stammspieler „für höhere Aufgaben“ empfehlen. Vielleicht bei Hannover 96 an der Seite von Marcel Halstenberg.