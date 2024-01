Transfergerüchte: Holt VfL Bochum Torwart Zelenika und Jung-Stürmer Abline?

Montag, 29.01.2024 - 09:32 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der VfL Bochum arbeitet intensiv an der Verpflichtung eines neuen Ersatzkeepers. Deutete zuletzt alles auf eine Rückkehr von FCK-Torwart Andreas Luthe hin, könnte der Bundesligist kurzerhand noch umschwenken. Der Kroate Oliver Zelenika ist Gespräch. Darüber hinaus haben die Bochumer ein Auge auf den jungen Frankreich-Stürmer Matthis Abline geworfen.

Bevor am Donnerstag um 18 Uhr der Bundesliga Transfermarkt seine Pforten schließt, will der VfL Bochum noch eine neue Nummer zwei an Bord holen. Schließlich fällt der etatmäßige Ersatztorwart Michael Esser aufgrund einer Knieverletzung noch für unbekannte Zeit aus. Fällt die Wahl auf einen Schlussmann aus Kroatien?

Bericht: VfL Bochum im „konkreten Austausch“ mit Oliver Zelenika

Wie das Portal „fussballeuropa.com“ in aktuellen VfL Bochum Transfergerüchten zu berichten weiß, soll sich Oliver Zelenika vom kroatischen Erstligisten NK Varazdin in der Verlosung befinden. Die Berater des 30-Jährigen sollen ihren Klienten demnach aktiv den VfL-Verantwortlichen angeboten haben, heißt es weiter. In diesem Zuge soll auch ein „konkreter Austausch“ über einen möglichen VfL Bochum Transfer von Zelenika erfolgt sein.

Zelenika, der über das Torwart-Gardemaß von 1,92 Metern verfügt, könne sich einen Tapetenwechsel in die Bundesliga durchaus vorstellen. Auch wenn er sich beim VfL Bochum hinter Stammkeeper Manuel Riemann einordnen müsste. Bei NK Varazdin ist der Kroate absolute Stammkraft zwischen den Pfosten. In der laufenden Saison hat Zelenika in 19 Ligaspielen 27 Gegentreffer kassiert und konnte dabei fünfmal seinen Kasten sauber halten.

Bochum: Zelenika wohl nur Außenseiter - Andreas Luthe bleibt Top-Favorit

Richtig heiß scheint die VfL Bochum Transfernews um Oliver Zelenika aber nicht zu sein. Um den Torwart aus seinem bis Mitte 2025 datierten Vertrag loszueisen, müssten die Blau-Weißen eine Ablöse auf den Tisch legen. Der Marktwert von Zelenika wird mit 400.000 Euro angegeben. Angesichts des knapp bemessenen Transferbudgets ist für Bochum eine kostspielige Verpflichtung eines Ersatzkeepers eigentlich nicht drin.

Außerdem gilt Andreas Luthe in der VfL Bochum Gerüchteküche als ganz großer Favorit. Der 36-Jährige bekleidet beim 1. FC Kaiserslautern den Posten der Nummer zwei und soll bereits einen Wechselwunsch hinterlegt haben. Luthe wäre wohl nicht nur die deutlich kostengünstigere Variante, sondern bringt außerdem reichlich VfL-Stallgeruch mit. Der Torwart-Routinier spielte insgesamt 15 Jahre in Bochum, schaffte dort den Sprung zum Profi und bestritt dabei 169 Spiele im VfL-Trikot.

VfL Bochum buhlt um Jung-Stürmer Matthis Abline

Abgesehen von einem Riemann-Vertreter könnte auf der Zielgeraden des Transferfensters auch noch ein neuer Stürmer im Ruhrstadion aufschlagen. Zumindest wenn es nach den Informationen von „fussballtransfers.com“ geht. Demnach gehört der VfL Bochum zum Kreis der Interessenten von Matthis Abline.

Stade Rennes hat den 20-jährigen Mittelstürmer im Sommer an den Ligue 1-Rivalen FC Nantes verliehen, wo der junge Franzose aber kaum mit Einsatzzeit bedacht wird (419 Ligaminuten verteilt auf zehn Einsätze, 1 Tor). Stade Rennes will das Leihgeschäft vorzeitig abbrechen und Abline bei einem anderen Klub parken. Der mehrfache Junioren-Nationalspieler steht aber nicht nur beim Revierklub auf dem Zettel. Auch der FC Lorient, der spanische Zweitligist SD Eibar sowie mehrere Klubs aus der englischen Championship buhlen um Matthis Abline.