Transfergerüchte VfB Stuttgart: Verliert Stuttgart Sosa? - Chelsea & Inter interessiert

Samstag, 22.01.2022 - 11:15 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wie schon im vergangenen Sommer tauchen auch in diesem Transferfenster einige VfB Stuttgart Transfergerüchte auf, die sich mit Borna Sosa beschäftigen. Kein Wunder, denn der 24-jährige Verteidiger gehört zum Tafelsilber des abstiegsbedrohten Bundesligisten. Ein Verkauf könnte viel Geld in die Kasse des Vereins spülen.

Interesse gibt es laut „Sky“ aus der italienischen Serie A und aus der englischen Premier League. Inter Mailand und Tuchel-Klub FC Chelsea sollen ihre Fühler nach dem Abwehrspieler ausgestreckt haben, wie es in einem aktuellen Transfergerücht des Pay-TV-Senders heißt.

Ersetzt Sosa den verletzten Chilwell beim FC Chelsea?

So soll vor allem der FC Chelsea ein Auge auf den Linksfuß geworfen haben. Borna Sosa wäre eine Alternative zu Ben Chilwell, dessen Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses gelaufen ist. Thomas Tuchel fahndet daher nach einem gleichwertigen Ersatz und könnte in der Bundesliga beim VfB Stuttgart fündig geworden sein.

Glaubt man den aktuellen Transfer News der Transfer Gerüchteküche, so wäre ein Wechsel noch in diesem Winter Thema an der Stamford Bridge. Der Champions-League-Sieger muss hinten links die Lücke schließen, die durch die Verletzung Chilwells ausgelöst wurde.

VfB Stuttgart wohl ab 30 Mio.€ gesprächsbereit

Allerdings halten die Schwaben die Zügel in der Hand, denn eine Ausstiegsklausel gibt es wohl nicht, sodass die VfB-Verantwortlichen die Ablösesumme freigestalten können. Bei einem Marktwert von rund 20 Millionen Euro und einer Vertragslänge bis zum Sommer 2025 dürfte eine etwaige Ablöse nicht gerade günstig ausfallen.

Gesprächsbereit soll man ab einem Angebot von mindestens 30 Millionen Euro sein, wie es im Sky-Bericht heißt. Eine Summe, die der FC Chelsea locker aufbringen kann. An den finanziellen Rahmenbedingen dürfte es diesbezüglich also nicht scheitern. Die FC Chelsea Transfergerüchte werden bis zum Ende des Transferfensters sicherloch noch weiter Fahrt aufnehmen.

Inter Mailand ebenfalls an Borna Sosa interessiert

Neben dem gesteigerten Interesse des FC Chelsea wird Borna Sosa auch mit dem italienischen Top-Klub Inter Mailand in Verbindung gebracht. So sollen auch die Nerazzurri ihre Fühler nach dem 5-maligen kroatischen Nationalspielers ausgestreckt haben. Bei den Italienern stünde Sosa in direkter Konkurrenz zu Frederico Dimarco, der eigentlich als gesetzt gilt.

Allerdings wird Dimarco eher im linken Mittelfeld eingesetzt, statt hinten links. Wie dem auch sei, die Inter Mailand Transfergerüchte sind noch recht vage, können sich aber schnell als ernsthaftes Interesse entwickeln, wenn Borna Sosa den Sprung nach Italien wagen möchte.

Winter-Transfer möglich?

Unterm Strich muss man festhalten, dass der VfB Stuttgart diese Saison gegen den Abstieg spielt. Das Team stagniert unter Trainer Pellegrino Matarazzo und Borna Sosa könnte sich für höhere Ziele berufen sehen. Macht der FC Chelsea ernst und gibt ein Angebot über 30 Millionen Euro ab, so kommt man auch beim VfB Stuttgart ins Überlegen.

Bis Ende Januar hätten die Blues noch Zeit, einen etwaigen Transfer abzuschließen. Es dürfte also spannend zu beobachten sein, wie sich dieses Bundesliga Transfergerücht entwickelt und ob der Kroate im „Ländle“ bleibt oder sich für einen Abschied entscheidet.