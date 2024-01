Transfergerüchte: VfB Stuttgart & SC Freiburg heiß auf Sechser-Juwel Óscar Zambrano

Donnerstag, 11.01.2024 - 09:17 Uhr

Von: Asanka Schneider

Óscar Zambrano zählt in Ecuador zu den größten Talenten. Nun könnte der aufstrebende Mittelfeld-Sechser in der Bundesliga landen. Der VfB Stuttgart und SC Freiburg baggern am 19-jährigen Youngster von LDU Quito. Doch die beiden Bundesligisten müssen Gas geben. Denn in England bastelt ein Klub bereits intensiv an der Zambrano-Verpflichtung.

Beim VfB Stuttgart ist die Personaldecke im defensiven Mittelfeld mit Angelo Stiller und Atakan Karazor recht dünn. Naheliegend, dass die Schwaben den Transfermarkt nach neuen Kräften durchforsten. Mit Óscar Zambrano ist der Sensationsdritte der Bundesliga auf ein echtes Sechser-Juwel gestoßen.

Nach November-Gerüchten: VfB Stuttgart weiter an Óscar Zambrano dran

Nach Informationen des renommierten Transfer-Insiders Fabrizio Romano bekundet der VfB Stuttgart großes Interesse an Óscar Zambrano, der aktuell noch in seiner ecuadorianischen Heimat beim Erstligisten LDU Quito unter Vertrag steht. Nicht das erste Mal, dass der Teenager Gegenstand von VfB Stuttgart Transfergerüchten ist. Bereits Mitte November wurden die Brustringträger mit dem defensiven Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

Damals geisterten auch der VfL Wolfsburg, die AS Monaco und sogar der FC Barcelona durch die Transfermarkt Gerüchteküche. Auch diesmal ist der VfB Stuttgart nicht der einzige Klub, der Óscar Zambrano schöne Augen macht.

Zambrano: SC Freiburg ebenfalls interessiert - Bournemouth in der Pole Position

Mit dem SC Freiburg ist laut Romano noch ein weiterer Bundesligist am Südamerikaner interessiert. Auch in Freiburg hat Trainer Christian Streich mit Yannik Keitel und Nicolas Höfler nur zwei waschechte Sechser in seinen Reihen. Zudem hilft Maximilian Eggestein im defensiven Mittelfeldzentrum aus.

Doch ob die VfB Stuttgart und SC Freiburg Transfergerüchte in dieser Personalie noch richtig heiß werden, ist zu bezweifeln. Denn der AFC Bournemouth aus der Premier League ist drauf und dran, bei Óscar Zambrano Nägeln mit Köpfen zu machen. Die Verhandlungsgespräche sind bereits weit fortgeschritten und zwischen Spieler und Klub soll auch schon weitestgehend Einigkeit bestehen. Als Ablöse stehen 6 Millionen Euro im Raum. Das doppelte von Zambranos Marktwert.

Wer ist VfB-Flirt Óscar Zambrano?

Sollte der VfB Stuttgart oder SC Freiburg Bournemouth tatsächlich noch die Tour vermasseln, dürfen sie sich auf ein vielversprechendes Mittelfeldtalent freuen. Für die erste Elf von LDU Quito absolvierte Óscar Zambrano trotz seines jungen Alters bereits 48 Pflichtspiele (1 Tor). Im November wurde er erstmals ins Aufgebot der ecuadorianischen Nationalmannschaft berufen, blieb aber ohne Einsatz.

Bei der U20-WM im letzten Jahr rückte Zambrano auch in Europa mehr auf den Bildschirm. Mit Ecuador erreichte er das Achtelfinale und überzeugte beim Turnier als Denker und Lenker seiner Mannschaft. Obwohl Óscar Zambrano mit 1,76 Meter nicht unbedingt über ein Gardemaß für einen Sechser verfügt, ist er enorm zweikampfstark. Ausgestattet mit viel Selbstvertrauen und der nötigen Aggressivität entscheidet der Balleroberer viele Duelle für sich. Darüber hinaus ist Zambrano sehr beweglich, kann anspruchsvolle Pässe spielen und gilt als äußerst spielintelligent. Bleibt abzuwarten, ob man den Mittelfeld-Youngster vielleicht alsbald in Stuttgart oder Freiburg bewundern kann.