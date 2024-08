Transfergerüchte: VfB Stuttgart & SC Freiburg schielen nach Denkey

Donnerstag, 15.08.2024 - 08:54 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf der Stürmerposition scheint man sich beim VfB Stuttgart trotz des perfekt gemeldeten Zugangs um Deniz Undav weiterhin verstärken zu wollen. Bisher gaben die Schwaben in diesem Sommer 64 Millionen Euro für neue Spieler aus – Vereinsrekord. Damit soll aber noch nicht Schluss sein. Der Klub soll ein Auge auf Kévin Denkey geworfen haben.

Die Konkurrenz im Werben um den 23-jährigen Mittelstürmer ist jedoch groß und mit dem SC Freiburg gibt es wohl einen weiteren Konkurrenten aus der Bundesliga, der den Angreifer auf dem Zettel haben. Zudem buhlen auch Klubs aus der italienischen Serie A und aus Frankreich um Denkey.

Denkey mit eingebauter Torgarantie

Aber der Reihe nach: Laut dem Sportjournalisten und Transfermarkt Experten Rudy Galetti soll der VfB Stuttgart seit Längerem Kévin Denkey beobachten. Der Togolese spielte in der vergangenen Saison bei Cercle Brügge groß auf und gehörte beim belgischen Traditionsklub zu den absoluten Leistungsträgern.

In der Liga schoss der 1,81 Meter große Mittelstürmer förmlich alles kurz und klein. So kam er bei 28 Einsätze auf 23 Tore. Wettbewerbsübergreifend waren es sogar in 39 Partien satte 28 Treffer und 2 Vorlagen. Werte, die über die Grenzen Belgiens hinaus von den VfB-Verantwortlichen durchaus wahrgenommen wurden.

Ablöse jenseits der 20 Mio.€?

Die Dreifachbelastung aus Bundesliga, Champions League und dem DFB-Pokal nötigt es die Brustringträger ab, den Kader entsprechend breit aufzustellen. Kévin Denkey würde mit seiner Torgefahr hervorragend ins Anforderungsprofil des VfB Stuttgart passen.

Günstig dürfte der 31-fache Nationalspieler Togos jedoch nicht auf dem Transfermarkt zu finden sein, denn bei einem Marktwert von rund 16 Millionen Euro und einem dazu passenden Vertrag, der ihn bis zum Sommer 2026 an Cercle Brügge bindet, kann man sich vorstellen, dass die Ablöseforderung bei mehr als 20 Millionen Euro liegen dürfte.

SC Freiburg ebenfalls an Kévin Denkey dran

Neben den VfB Stuttgart Transfergerüchten tauchen auch jene um den SC Freiburg auf. Auch die Breisgauer sollen sich schon seit geraumer Zeit mit Denkey beschäftigen. Beide Klubs haben indes noch kein Angebot unterbreitet. Aus Sicht des Sportclubs dürfte ein solcher Transfer in dieser Ablöseregion eher untypisch sein.

Konkurrenz im Werben um den Rechtsfuß erhalten beide Bundesligisten allerdings aus Italien und Frankreich. So wird auch SSC Neapel und Lille als potenzielle Abnehmer gehandelt. Beiden Klubs wird indes nachgesagt, bereits erste Schritte in Richtung eines Transfers eingeleitet zu haben.