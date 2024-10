Transfergerüchte: VfB Stuttgart & SC Freiburg jagen Anthony Dennis

Mittwoch, 16.10.2024 - 13:42 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auch wenn der Transfermarkt geschlossen ist, schauen sich die Bundesligisten nach potenziellen Verstärkungen für die kommende Saison um. So auch beim VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Was beide eint: Die Süd-Klubs scheinen sich beide für Anthony Dennis zu interessieren, wie das Sportnachrichtenportal „NTV Spor“ aktuell zu berichten weiß.

Demnach streut das besagte Portal momentan interessante Transfergerüchte rund um den 20-jährigen, der sein Geld in der türkischen Süper Lig verdient. Hierzulande dürften nur eingefleischte Fußballfans bzw. Liebhaber des türkischen Fußballs den defensiven Mittelfeldspieler kennen. In der Türkei sorgt er bei seinem Klub Göztepe für Aufsehen. Kein Wunder also, dass ihn anscheinend auch die Bundesliga ins Visier nimmt.

VfB Stuttgart heiß auf Dennis?

Anthony Dennis wechselte Anfang 2023 ablösefrei aus seiner nigerianischen Heimat von HB Abuja in die U19 des türkischen Traditionvereins und erlebte dort seitdem einen sehenswerten Aufstieg. In der vergangenen Saison zog man ihn von der U19 zu den Profis hoch und ist nach seinem Debüt in der 2. türkischen Liga nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken.

Bei 15 seiner Auftritte in der vergangenen Spielzeit stand er satte 14 Mal in der Startelf. Seine Leistungen trugen am Ende zum Aufstieg in die höchste türkische Spielklasse bei. Beim VfB Stuttgart scheint man seine Entwicklung seit geraumer Zeit genauer zu beobachten. Glaubt man den aktuellen VfB Stuttgart Transfergerüchten, so sollen die Brustringträger starkes Interesse an einer Verpflichtung im kommenden Sommer haben.

Dennis bei Göztepe Leistungsträger

Der Höhenflug von Anthony Dennis setzt sich auch nach dem gelungenen Aufstieg von Göztepe fort. So stand der Mittelfeldspieler in allen bisherigen 7 Spielen über die volle Spielzeit auf dem Platz. Vor allem mit seiner starken Laufleistung und seiner Ballbehandlung avancierte Dennis zum Leistungsträger.

Der 1,79 Meter große Sechser fühlt sich zudem nicht nur als Abräumer vor der Abwehr wohl, sondern er kann auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. In dieser Saison ist Dennis allerdings auf der Sechs gesetzt. Trotz seines jungen Alters, gehört der Nigerianer schon jetzt zu den absoluten Stammspielern seines Teams. Dank ihm steht der Aufsteiger nach 7 Spieltagen auf einem respektablen 6. Platz.

SC Freiburg ebenfalls im Rennen?

Seine Entwicklung hat man auch im Breisgau verfolgt. Kein Wunder also, dass etwaige SC Freiburg Transfergerüchte die Runde machen, wonach sich der Bundesligist mit einer Verpflichtung im nächsten Sommer beschäftigen soll. Anthony Dennis steht noch bis 2027 bei Göztepe unter Vertrag, sodass in jedem Fall eine Ablöse fällig wird.

Bei einem Marktwert von circa eine Million Euro, dürfte diese jedoch nicht allzu üppig ausfallen, außer Dennis steigert diesen nochmals. Neben dem SC Freiburg sollen auch noch andere Klubs am Talent interessiert sein. So wird dem FC Toulouse und der OGC Nizza beispielsweise Interesse nachgesagt.