Transfergerüchte: Hertha BSC & VfB Stuttgart an Flügelflitzer Iñigo Córdoba dran

Dienstag, 02.11.2021 - 09:13 Uhr

Von: Robert Freiberg

Auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive kommen sich Hertha BSC und der VfB Stuttgart offenbar ins Gehege. Laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte sowohl die beiden Erstligisten Flügelstürmer Iñigo Córdoba ins Visier genommen haben. Der Spanier dreht derzeit in Holland mächtig auf.

Im Sommer wechselte Iñigo Córdoba auf Leihbasis von seinem Jugendklub Athletic Bilbao zu den Go Ahead Eagles, mit denen der Spanier die Eredivisie aktuell aufmischt. Der Aufsteiger grüßt nach elf Spieltagen vom bärenstarken 8. Platz. Großen Anteil am Höhenflug des Klubs aus der Stadt Deventer hat Córdoba.

Iñigo Córdoba spielt sich ins Bundesliga-Rampenlicht

Der 24-Jährige ist absoluter Stammspieler und steuerte in acht Ligaeinsätzen bemerkenswerte fünf Tore bei. Zudem bereitete der Flügelspieler, der auf beiden offensiven Außenbahnen spielen kann, noch einen Treffer vor. Für Iñigo Córdoba hat sich der Leihwechsel zu den Go Ahead Eagles schon jetzt ausgezahlt, nachdem er bei Athletic Bilbao in der letzten Saison mehr und mehr aufs Abstellgleis geraten ist. Zuvor zählte er in zwei Spielzeiten noch zum erweiterten Stammpersonal.

Das Leihgeschäft ist bis zum Saisonende befristet, allerdings besitzen die Holländer es laut „Sky“ eine Kaufoption. Schon im Winter könnten die Go Ahead Eagles den spanischen Linksfuß fest verpflichten und direkt weiterverkaufen.

Hertha BSC & VfB Stuttgart: Iñigo Córdoba als sinnvolle Verstärkung

Und hier knüpfen die Hertha BSC Transfergerüchte und VfB Stuttgart Transfergerüchte an. Nach Informationen des Transfermarkt-Experten Max Bielefeld sind die beiden Bundesligisten an Iñigo Córdoba interessiert.

Dass beiden Klubs neue Impulse für die Offensive schon zur Rückrunde gut zu Gesicht stehen würden, lässt sich allein mit dem Blick auf die Bundesliga Tabelle untermauern. Hertha BSC liegt auf einem enttäuschenden 12. Platz und brachte in zehn Partien gerade einmal elf Tore zustande. Die Schwaben sind mit zwei Punkten weniger direkter Tabellennachbar und warten seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg. Außerdem deuten aktuelle VfB Stuttgart Transfergerüchte um Galatasaray-Senkrechtstarter Kerem Aktürkoglu darauf hin, dass im Ländle zeitnah neues Personal für die Offensive aufschlägt.

Komplizierte Vertrags-Konstellation bei Hertha- & VfB-Flirt Córdoba

Es ist zu erwarten, dass sowohl Hertha BSC als auch der VfB Stuttgart die Transferperiode im Januar nutzen werden, um neues Offensivpersonal an Land zu ziehen. Iñigo Córdoba ist zweifelsohne ein interessanter Kandidat, der in Holland derzeit sein Potenzial eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Wenngleich die Ausgangslage für einen Hertha BSC Transfer oder Wechsel zum VfB Stuttgart im Winter aufgrund seines Leihstatus und der Kaufoption der Go Ahead Eagles etwas kompliziert ist. Der Marktwert des ehemaligen Junioren-Nationalspielers Iñigo Córdoba ist jedoch überschaubar und wird aktuell mit 1,5 Millionen Euro taxiert.