Transfergerüchte: Jaouen Hadjam beim VfB Stuttgart & Leverkusen auf dem Radar

Montag, 12.06.2023 - 14:12 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Ein junger Linksverteidiger aus Frankreich sorgt für Bewegung in der Bundesliga Gerüchteküche. Die Rede ist von Jaouen Hadjam, der sich nach einer überzeugenden Rückrunde im Dress des FC Nantes nun beim VfB Stuttgart auf der Liste befinden soll. Die Schwaben haben aber reichlich Mitbewerber. Unter anderem befasst sich auch Bayer Leverkusen mit dem Youngster.

Mit Maximilian Mittelstädt, der von Absteiger Hertha BSC kommt, hat der VfB Stuttgart bereits einen neuen Linksverteidiger für die kommende Saison an Land gezogen. Nun könnte sich noch ein weiterer Abwehrmann für die linke Seite im Anflug auf die Neckarmetropole befinden. Denn den Schwaben wird Interesse an Jaouen Hadjam nachgesagt.

VfB-Flirt Jaouen Hadjam mit starker Entwicklung beim FC Nantes

Die VfB Stuttgart Transfergerüchte um Jaouen Hadjam bringt „fussballtransfers.com“ in Umlauf. Der 20-Jährige wird hierzulande nur den wenigsten ein Begriff sein. Schließlich war Hadjam erst Anfang des Jahres zum Schnäppchenpreis von 300.000 Euro vom französischen Zweitligisten Paris FC zum Ligue-1-Klub FC Nantes gewechselt.

Bei den Kanarienvögeln, die ähnlich wie der VfB Stuttgart nur knapp den Abstieg entgangen sind, hat sich Hadjam auf Anhieb einen Stammplatz als Linksverteidiger erobert. Zwar musste der junge Franzose mit algerischen Wurzeln diesen im Verlauf der Rückrunde wieder abtreten. Dennoch verbuchte Winter-Neuzugang Jaouen Hadjam 13 Einsätze (1 Vorlage) in der Ligue 1. Außerdem feierte er im Rahmen der Afrika Cup-Qualifikation Ende März sein Länderspieldebüt für Algerien, nachdem er zuvor diverse U-Mannschaften Frankreichs durchlief.

VfB Stuttgart: Kommt Hadjam als Mittelstädt-Konkurrent oder Sosa-Erbe?

Linksverteidiger Jaouen Hadjam ist zweifelsohne ein interessanter Akteur, zumal er auch variabel als Linksaußen oder im Abwehrzentrum eingesetzt werden kann. In Nantes besitzt der gebürtige Pariser aber noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 und seine Ablöse würde sich wohl im unteren Millionen-Bereich bewegen (Marktwert im vergangenen Herbst 800.000 Euro).

Ein VfB Stuttgart Transfer wäre vor allem mit Hinblick auf die ungewisse Zukunft von Borna Sosa einleuchtend. Um Stammkraft Sosa, mit sieben Assists bester Vorlagengeber der Schwaben in der vergangenen Saison, ranken sich hartnäckig Transfergerüchte. Ein Abgang von Sosa nach fünf Jahren VfB gilt als wahrscheinlich, sodass Jaouen Hadjam in Stuttgart in dessen Fußstapfen treten und mit Neuzugang Mittelstädt konkurrieren könnte. Linksverteidiger sind im VfB-Aufgebot rar gesät.

Sehr gefragt: Auch Bayer Leverkusen denkt an Hadjam

Allerdings weckt Hadjam gleich bei mehreren Klubs Interesse. Allein aus der Bundesliga muss der VfB Stuttgart laut der Transfernews namhafte Konkurrenz im Werben um den 1,84 Meter großen Linksfuß fürchten. Bayer Leverkusen ist demnach ebenfalls interessiert. Die Werkself hat zwar mit der ablösefreien Verpflichtung von Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon bereits eine neuen, hochkarätigen Stammverteidiger für die linke Seite verpflichtet. Dennoch sind die Bayer Leverkusen Transfergerüchte um Jaouen Hadjam schlüssig, da bei Michel Bakker die Zeichen auf Trennung stehen. In der BayArena wäre Hadjam aber wohl vorerst als Backup eingeplant, in Stuttgart die Konkurrenz mit Mittelstädt geringer.

Doch damit nicht genug. Neben dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen schielen angeblich noch weitere, nicht genannte Bundesligisten auf den jungen Abwehrmann. Zudem soll Hadjam auch in der Serie A und der OGC Nizza aus Frankreich Begehrlichkeiten wecken.