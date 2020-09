Transfergerüchte: VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen an Alfredo Morelos dran?

Montag, 07.09.2020 - 10:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfermarkt Gerüchteküche hält auch heute einige interessante Transfergerüchte bereit. Dieses Mal geht es um den VfB Stuttgart und seine Kaderplanung für die anstehende Saison. Der Aufsteiger hat noch die eine oder andere Baustelle zu schließen. Zudem ist noch nicht ganz klar, was mit Nicolás González passiert, für den es mehrere Interessenten aus der englischen Premier League und aus der Bundesliga gibt.

Und auch bei Bayer 04 Leverkusen wird sich noch etwas tun. Vor allem nach dem Abgang von Kevin Volland zur AS Monaco, wird man sich unter dem Bayer-Kreuz noch etwas einfallen lassen müssen.

Ersatz für Havertz und Volland gesucht

Kevin Volland, der bekanntlich für rund 11 Millionen Euro ins Fürstentum wechselte und nun Kritik an seinen Ex-Arbeitgeber übt, muss ersetzt werden. Ebenso wiegt auch der Abgang von Kai Havertz zum FC Chelsea schwer. Genügend Geld hätten Bayer Leverkusen, um auf dem Transfermarkt adäquaten Ersatz zu finden.

Dabei soll laut Informationen von „Don Balón“ der Blick auf die Insel gerichtet sein. Zwar nicht in die englische Premier League, dafür aber in die schottische Liga, wo ein gewisser Alfredo Morelos spielt.

Morelos für rund 20 Mio. Pfund zu haben?

Dem Transfergerücht zufolge soll der Werksklub aufgehorcht haben, nachdem bekannt wurde, dass sogar „Sky UK“ darüber berichtet, dass die Glasgow Rangers den Mittelstürmer für rund 20 Millionen Pfund gehen lassen würden. Zudem heißt es, dass man nicht mehr zwingend mit dem Kolumbianer planen würde.

Alfredo Morelos hätte eigentlich noch Vertrag bis 2023, jedoch gilt er als etwas schwierig. Gut möglich, dass daher die Transfergerüchte um seine Person rühren. Für Bayer Leverkusen wäre ein Transfer von Morelos keine schlechte Wahl, denn mit seinen 24 Jahren dürfte er noch nicht am Ende seiner Entwicklung stehen.

Kolumbianer weiß bei Glasgow Rangers zu überzeugen

Leistungstechnisch ist der kolumbianische Nationalspieler bei den Glasgow Rangers kein Schlechter gewesen, wie die Statistiken der vergangenen Saison beweisen. So kam er in der schottischen Premiership zu 26 Einsätzen, in denen er 12 Mal knipste und zudem drei Treffer vorbereiten konnte.

Und auch in der Europa League traf er in 9 Partien satte sechsmal. Wettbewerbsübergreifen absolvierte der Mittelstürmer in der abgelaufenen Spielzeit 47 Partien (29 Treffer / 10 Torvorlagen). Alfredo Morelos macht auch in dieser Saison dort weiter, wo er zuletzt aufhörte. Er schießt Tore und bereitet sie vor. Nach 4 Partien hat er bereits erneut zwei Treffer und zwei Vorlagen aufzuweisen.

VfB Stuttgart ebenfalls an Morelos dran

Zuletzt stand er jedoch nicht mehr im Kader oder durfte sich die Spiele nur von der Ersatzbank aus ansehen. Ein Indiz dafür, dass Glasgow den Knipser nun endgültig abgeben möchte und auf diese Weise das Verletzungsrisiko verringern möchte?

Neben Bayer 04 Leverkusen tauchen auch VfB Stuttgart Transfergerüchte um den Angreifer auf. So sollen auch die Schwaben Interesse am beidfüßig gleichermaßen starken Stürmer haben. Morelos wäre jedoch, wie bereits erwähnt, nicht günstig zu haben.

Was passiert mit González?

Wahrscheinlich hätte der VfB Stuttgart nur dann eine Chance auf einen Transfer, wenn man Nicolás González für viel Geld verkaufen würde. Leeds United, Brighton & Hove Albion sowie Hertha BSC sollen am Angreifer interessiert sein.

Alfredo Morelos würde allerdings sehr gut ins Anforderungsprofil des Aufsteigers passen, denn ebenso wie González, kann auch der Kolumbianer nicht nur im Sturmzentrum spielen, sondern eben auch auf beiden Flügeln.