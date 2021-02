Transfergerüchte: VfB Stuttgart & Leverkusen heiß auf Arsenal-Juwel Folarin Balogun

Montag, 15.02.2021 - 11:17 Uhr

Von: Robert Freiberg

Um Sturm-Youngster Folarin Balogun vom FC Arsenal bahnt sich ein spannender Transferpoker an. Mit Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart mischen offenbar noch zwei weitere Teams aus Deutschland in diesem Bundesliga Transfergerücht mit. Kein Wunder, denn das vielversprechende Offensivjuwel ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Beim FC Arsenal muss Folarin Balogun weiterhin auf seinen ersten Einsatz in der Premier League warten. Der Geduldsfaden des frustrierten 19-Jährigen scheint mittlerweile gerissen und der Entschluss, seinen Ende Juni auslaufenden Amateurvertrag bei den Gunners nicht zu verlängern, getroffen. Sehr zur Freude zweier Bundesliga-Klubs.

Nicht nur VfB Stuttgart & Bayer 04: Balogun ist heiß begehrt

Denn nach Informationen des „Daily Mirror“ machen sich sowohl Bayer Leverkusen als auch VfB Stuttgart große Hoffnungen, den Kapitän der U23 von Arsenal London an Land zu ziehen. Mehr als eine überschaubare Ausbildungsentschädigung wäre für Balogun nicht fällig. Doch abgesehen der VfB Stuttgart Transfergerüchte und Bayer Leverkusen Transfergerüchte steht der schnelle und technisch versierte Stürmer auch bei vielen anderen Klubs auf dem Zettel.

In der Transfermarkt Gerüchteküche stolpert man in dieser Personalie auch noch über den französischen Erstligisten Stade Rennes und den FC Liverpool. Zudem befasst sich auch RB Leipzig intensiv mit dem Arsenal-Eigengewächs. Die Roten Bullen galten bis zuletzt als großer Favorit bei Balogun und im englischen Blätterwald wurde bereits über eine grundsätzliche Einigung zwischen beiden Seiten spekuliert. Aber spruchreif ist definitiv noch nichts.

Stuttgart & Bayer Leverkusen locken Balogun mit „lukrativen Angeboten“

Somit brauchen weder Bayer Leverkusen noch der VfB Stuttgart den Kopf in den Sand stecken und die Bundesligisten sind dem Bericht zufolge bereit, Folarin Balogun „lukrative Angebote“ auf den Tisch zu legen. Sowohl in Leverkusen als auch in Stuttgart könnte im Sommer die ein oder andere arrivierte Offensivkraft von Bord gehen, sodass man Balogun eine gute Perspektive auf Einsatzzeiten in Aussicht stellen kann.

Diese hat das heiß begehrte Sturmtalent beim FC Arsenal nach wie vor nicht. Unter Trainer Mikel Arteta fällt dem gebürtigen New Yorker der Sprung zu den Profis schwer. Einzig in der Gruppenphase der Europa League durfte Balogun bei vier Kurzeinsätzen sein Können zeigen und sammelte binnen 61 Minuten prompt drei Scorerpunkte (2 Tore, 1 Vorlage).

Landet Folarin Balogun in der Bundesliga?

Auch für die U23 der Gunners trifft der variable Angreifer, der abgesehen vom Sturmzentrum beide Außenbahnen bekleiden kann, regelmäßig. Sieben Tore sowie zwei Assists in 14 Spielen der Premier League 2 stehen zu Buche. Der Marktwert des englischen U20 Nationalspielers wird zudem mit 4 Millionen Euro beziffert.

Folarin Balogun schart mit den Hufen und hat seine Profi-tauglichkeit längst unter Beweis gestellt. Zwar ist der FC Arsenal weiterhin bemüht, seinen eigenen Jugendspieler vom Bleiben zu überzeugen. Aber der 19-Jährige sieht seine Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit jenseits des Emirates Stadium. Vielleicht sogar in der Bundesliga, die sich gerade für junge England-Talente mittlerweile als ideales Karriere-Sprungbrett gemausert hat. Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sind für Folarin Balogun mit Sicherheit zwei interessante Optionen.