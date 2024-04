Transfergerüchte: VfB Stuttgart vor Doppelschlag? – Minda & Rafa im Visier

Montag, 29.04.2024 - 15:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung beim VfB Stuttgart schreitet voran, wenn man den aktuellen Transfergerüchten Glauben schenken kann, die derzeit ihre Runden drehen. Vor allem scheint man sich für die Offensive diverse Verstärkungen zu wünschen, wie beispielsweise der portugiesische Journalist Pedro Almeida berichtet. Demnach schauen sich die VfB-Scouts wohl in seinem Heimatland nach Verstärkungen um.

Ins Visier geraten soll dabei Rafa Alexandre da Silva, kurz Rafa, geraten sein, der aktuell bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht. Der 30-jährige wäre als hängende Spitze, aber auch für die Angriffsflüge vorgesehen. Seine Polyvalenz in der Offensive macht ihn anscheinend für die Schwaben so interessant.

Hohes Handgeld & Gehalt als Knackpunkt bei Rafa-Deal?

Rafa, der seit dem Sommer 2016 bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht, dürfte nach dieser Saison den Verein verlassen, da sein Vertrag ausläuft. Was im ersten Augenblick sehr reizvoll für die Bosse des VfB Stuttgart aussieht, könnte unter dem Strich dennoch eine teure Angelegenheit werden.

Der Angreifer ist zwar ablösefrei auf dem Transfermarkt im Sommer, dürfte aber ein gehöriges Handgeld und ein entsprechendes Gehalt fordern. Rund 18 Millionen Euro beträgt sein aktueller Marktwert. In der laufenden Saison kommt der ehemalige portugiesische Nationalspieler auf 28 Einsätze in der Liga Portugal. 23 Torbeteiligungen stehen zu Buche (12 Tore / 11 Vorlagen). Starke Werte, die der 30-jährige Offensivspieler aufzuweisen hat. Und auch international machte er in dieser Spielzeit auf sich aufmerksam, denn sowohl in der Champions League als auch in der Europa League lieferte Rafa ab.

Alan Minda ebenfalls zum VfB Stuttgart?

Wettbewerbsübergreifend kommt der 25-fache Nationalspieler auf 50 Einsätze, in denen er 20 Tore und 14 Torvorlagen ablieferte. Ein VfB Stuttgart Transfer würde den Klub auf einen Schlag auf ein neues Level hieven.

Neben den VfB Stuttgart Transfergerüchten um Rafa tauchen auch jene um Alan Minda auf. Der 20-jährige wäre ebenfalls einer für die Außenbahnen und könnte zudem als hängende Spitze eingesetzt werden. Der Nationalspieler Ecuadors kam vor rund einem Jahr zu Cercle Brügge und hat sich zuletzt als Stammkraft etablieren können.

Weitere Klubs an Minda interessiert

Wettbewerbsübergreifend steht der Ecuadorianer bei 15 Scorer-Punkten (8 Tore / 7 Vorlagen) nach 35 Einsätzen. Minda wird aber nicht nur vom VfB Stuttgart beobachtet, sondern auch von Ajax Amsterdam, dem FC Fulham und aus der Serie A von den Klubs SSC Neapel und AC Florenz.

Anders als bei Rafa, wäre Alan Minda nicht ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim belgischen Traditionsklub noch bis zum Sommer 2028 Gültigkeit besitzt. Mit einem Marktwert von rund 4 Millionen Euro, wäre der Rechtsfuß nicht unbedingt günstig zu haben. Zudem müssten die Stuttgarter besagte Konkurrenz im Werben um Minda ausstechen.