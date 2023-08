Transfergerüchte: VfB Stuttgart hat Benfica-Talent Tomas Araujo im Visier

Dienstag, 29.08.2023 - 13:08 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bis zur Schließung des Transferfensters am Freitag will der VfB Stuttgart einen Nachfolger für Leistungsträger Konstaninos Mavropanos präsentieren. Nun gibt es in den Gedankenspielen der Schwaben einen neuen, weiteren Kandidaten. Abwehr-Talent Tomas Araujo von Benfica Lissabon könnte leihweise die Mavropanos-Lücke im Abwehrzentrum schließen. Allerdings ist der junge Portugiese begehrt.

Nach dem Abgang von Konstaninos Mavropanos, der nach einigen Premier League Transfergerüchten zu West Ham United wechselte, sucht der VfB Stuttgart noch händeringend nach einem Ersatz. Wurde dieser nun in Portugal ausfindig gemacht? Die Schwaben sind auf einen 21-Jährigen von Benfica Lissabon aufmerksam geworden.

VfB Stuttgart interessiert: Benfica will Tomas Araujo verleihen

Gemeint ist Tomas Araujo! Die VfB Stuttgart Transfergerüchte um den aufstrebenden Innenverteidiger brachte der „kicker“ als erstes in Umlauf. Laut der Transfernews signalisiert Benfica bei Araujo auch Verhandlungsbereitschaft. Der Klub des deutschen Trainers Roger Schmitt schwebt eine erneute Ausleihe des Eigengewächses vor.

Der VfB Stuttgart soll nach Auffassungen von Benfica „für eine Weiterbildungsspielzeit“ für Araujo als geeignete Adresse eingestuft werden. Ein Leihwechsel dürfte auch im Interesse der Schwaben sein, da diese finanziell nicht in der Lage sind, das nötige Kleingeld für eine Festverpflichtung des jungen Abwehrmannes aufzubringen.

Araujo winkt beim VfB Stuttgart regelmäßige Spielzeit

Zumal Tomas Araujo einen Marktwert von 5 Millionen Euro sowie einen langfristigen Vertrag bis 2028 in Lissabon hat. Außerdem will Benfica den U21-Nationalspieler, der sämtliche U-Auswahlmannschaften seines Heimatlandes durchlief, nicht verkaufen. Allerdings braucht Araujo, damit er sich weiter gut entwickelt, dringend regelmäßige Spielzeit. Diese dürfte dem 1,87 Meter großen Rechtsfuß in Stuttgart in Aussicht gestellt bekommen.

Schon die abgelaufene Saison verbrachte der talentierte Innenverteidiger, der aus der Jugendakademie von Benfica Lissabon stammt, auf Leihbasis beim FC Gil Vicente. Beim portugiesischen Erstligisten war Araujo in der Rückrunde eine feste Säule im Abwehrverbund. Insgesamt verbuchte der Youngster 22 Ligaeinsätze, davon 21 als Starter (1 Tor, 2 Vorlagen).

Nicht nur Tomas Araujo: VfB Stuttgart hat Alternativen im Kopf

Nun könnte Tomas Araujo beim VfB Stuttgart Spielpraxis und erste Auslandserfahrungen sammeln. Allerdings bekunden auch andere Klubs Interesse an einem Leihgeschäft. So sollen gleich mehrere Klubs aus Spanien und England beim VfB-Flirt angeklopft haben. Um welche Vereine es sich konkret handelt, geht aus der VfB Stuttgart Transfernews nicht hervor. Ob sich die Stuttgarter gegen die ausländische Konkurrenz behaupten können, wird sich bis spätestens Freitagabend zeigen, wenn das Transferfenster hierzulande um 18 Uhr schließt.

Doch in der VfB Stuttgart Gerüchteküche werden noch weitere Kandidaten für das Mavropanos-Erbe gehandelt. So befassen sich die Verantwortlichen am Neckar vor allem auch mit Chris Richards von Crystal Palace, der bislang als die favorisierte Lösung erachtet wurde. Darüber hinaus brachte die „Sun“ kürzlich mit Nathaniel Phillips vom FC Liverpool einen ehemaligen VfB-Akteur ins Spiel.