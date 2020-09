Transfergerüchte: SC Freiburg nimmt Unions Robert Andrich ins Visier

Mittwoch, 09.09.2020 - 23:37 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kein Spieler des 1. FC Union Berlin ist unverkäuflich. Dies unterstrich Union-Manager Oliver Ruhnert gegenüber dem „Kicker“, als sich das Team im Trainingslager in Bad Wörishofen befand. Der genaue Wortlaut: „Die Tür ist für keinen Spieler zu. Wann immer gewisse wirtschaftliche Möglichkeiten für Spieler bestehen, sind wir als Verein in der Situation, dass wir überlegen müssen, wie mir damit umgehen“!

Damit ist auch klar, dass die Köpenicker bei jedem Spieler eine gewisse finanzielle Schmerzgrenze besitzen und sich nicht gegen die Wünsche des Einzelnen stellen würden. Was sich in der Theorie fair anhört, könnte demnächst in der Praxis möglicherweise ausgetestet werden.

Andrich Leistungsträger bei Union Berlin

So soll laut dem Fachmagazin „Kicker“ der SC Freiburg stetes Interesse an Robert Andrich gezeigt haben. Andrich, der vor einem Jahr ablösefrei vom 1. FC Heidenheim an die Wuhle wechselte, schlug sofort bei den Eisernen ein. Er gehörte in der Bundesliga-Premierensaison der Berliner direkt zum Stammpersonal.

In der Bundesliga kam der mittlerweile 25-jährige Mittelfeldspieler auf 30 Einsätze und auch im DFB-Pokal durfte er in vier Partien mitwirken. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm dabei 4 Treffer und 4 Torvorlagen. Werte, die auch beim SC Freiburg scheinbar vernommen wurden.

SC Freiburg mit Interesse

Gute Leistungen wecken Begehrlichkeiten und beim Sportclub ist man derweil noch auf der Suche nach einem polyvalent einsetzbaren Mittelfeldspieler. Kein Wunder also, dass Andrich ins Visier der Breisgauer geraten ist.

Der Sport-Club diskutiert intern die Personalie Andrich. Allerdings soll er nur einer von vier bis fünf Namen sein, die auf dem Zettel stehen. Interessant ist der gebürtige Potsdamer auf jeden Fall für den SC Freiburg, denn der Rechtsfuß kann nicht nur auf der Sechs, sondern eben auch auf der Acht und auf der Zehn agieren.

Gibt Union Berlin seinen Leistungsträger ab?

Einzig seine ungestüme Art steht dem 1,87 Meter großen Mittelfeldspieler etwas im Weg! So kassierte er in der vergangenen Spielzeit satte 11 Gelbe Karten und einen Gelb-Roten Karton. Dennoch weiß man in Köpenick, was man am ehemaligen U20-Nationalspieler hat.

Andrich gilt als Teamplayer, jemand, der dort hin geht, wo es wehtut. Genau solch einen Spielertypen sucht man beim SC Freiburg anscheinend. Gut möglich also, dass demnächst ein Angebot beim 1. FC Union Berlin ins Haus flattert.

Vertrag bis 2022 – Transfer könnte teuer werden

Sollten sich die SC Freiburg Transfergerüchte bewahrheiten und der Spieler ebenfalls wechseln wollen, so befände sich Union Berlin in einer hervorragenden Verhandlungsposition. Der Vertrag des Mittelfeldspielers ist noch bis zum Sommer 2022 gültig. Von einer Ausstiegsklausel ist indes nichts bekannt.

Das heißt also, Oliver Ruhnert kann im Namen des Klubs die Ablösesumme frei verhandeln. Bei einem Marktwert von rund 4 Millionen Euro, müsste Freiburg etwas tiefer in die Tasche greifen. Klar wäre aber auch, dass Union Berlin einen adäquaten Ersatz für Andrich finden müsste.