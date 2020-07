Transfergerüchte: Union-Talent Oppermann auf dem Sprung zum HSV?

Montag, 27.07.2020 - 15:46 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin befindet sich weiterhin auf der Suche nach einem neuen Torwart. Einige Namen geisterten bereits durch das Stadion An der Alten Försterei. Fix ist jedoch noch nichts. Nachdem Rafal Gikiewicz seinen Abschied aus Köpenick verkündet hatte, sagte Oliver Ruhnert bereits, dass man sich auf der Torhüterposition neu aufstellen wird.

Die Eisernen sondieren seitdem den Transfermarkt nach einer neuen Nummer 1. Klar ist, dass Moritz Nicolas den Unionern erhalten bleiben wird, nachdem Borussia Mönchengladbach seinen verliehenen Spieler nicht zurückgeholt hat. Die Frist dazu ließen die Fohlen verstreichen.

Leo Oppermann vor dem Absprung?

Mit Jakob Busk hat der Klub noch einen weiteren Keeper in seinen Reihen, der zuletzt an Gikiewicz nicht vorbeikam. Lennart Moser ist der Dritte im Bunde, der jedoch wohl keine großen Chancen auf den Nummer 1 Status zwischen den Pfosten der Köpenicker besitzen dürfte.

Trainer Urs Fischer muss sich also noch ein wenig gedulden, bis in dieser Sache Vollzug gemeldet werden kann. Mit Leo Oppermann verfügen die Eisernen zudem noch über ein Eigengewächs, welches bei den Profis keine große Rolle gespielt hat. Der 18-jährige kam allerdings in der abgelaufenen zu 17 Einsätzen in der U19-Bundesliga.

Hamburger SV angeblich mit Oppermann einig

Nun scheinen sich aber die Wege zu trennen, wenn man dem Transfergerücht des Portals „Amateur-fussball-hamburg.de“ Glauben schenken kann. Demnach soll Oppermann sogar schon einen Vertrag beim Hamburger SV unterschrieben haben. Auf Nachfrage von „AFH“ beim Hamburger SV, bekamen die Kollegen aus Hamburg keine Antwort.

Und auch beim 1. FC Union Berlin herrscht noch Ruhe in dieser Causa. Sollten die Meldungen stimmen, so wäre Leo Oppermann für die U21 des HSV vorgesehen. Der Klub hat sich angeblich auch die Dienste von Robin Meißner gesichert, der aus der U23 des FC St. Pauli käme!

Zahlreiche Abgänge bei Union Berlin

Sollten die 1. FC Union Berlin Transfergerüchte stimmen, dann würde der Klub bereits den neunten Abgang in diesem Sommer verzeichnen. Neben Gikiewicz, der bekanntlich zum Ligakonkurrenten FC Augsburg wechselt, erhielt auch Sebastian Polter kein neues Arbeitspapier.

Verabschiedet wurden auch Manuel Schmiedebach, Maurice Opfermann Acrones, Keven Schlotterbeck (zurück zum SC Freiburg), Yunus Malli (VfL Wolfsburg), Ken Reichel, Michael Parensen (Wechsel in die Geschäftsstelle). Das Gesicht vom 1. FC Union Berlin wird zur nächsten Spielzeit ein anderes sein.

Keeper-Suche geht weiter

Auf der anderen Seite wurden bereits die ersten Transfer News vom 1. FC Union Berlin vermeldet. Seit Längerem war klar, dass Marius Bülter dem Verein erhalten bleiben wird. Niko Gießelmann kommt ablösefrei vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim und Keita Endo wechselt per Leihe nebst Kaufoption vom japanischen Klub Yokohama F. Marinos nach Köpenick!

Aus der Jugend stößt Tim Maciejewski in den Profikader. Zudem kommen die Leihspieler Berkan Taz, Nicolai Rapp und Lars Dietz zurück. Lennard Maloney absolviert noch ein Probetraining bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund.