Transfergerüchte: SC Freiburg vor Verlust von Koch & Waldschmidt?

Freitag, 24.07.2020 - 11:06 Uhr

Von: Robert Freiberg

In fast schon gewohnter Tradition droht dem SC Freiburg mal wieder der Abgang wichtiger Spieler. Wie in der Transfer Gerüchteküche spekuliert wird, steht Luca Waldschmidt in Portugal hoch im Kurs. Der FC Porto und Benfica Lissabon wird Interesse am Angreifer nachgesagt. Letztere sollen auch am wechselwilligen Robin Koch baggern, dem aber auch bei vielen anderen Klubs aus dem In- und Ausland die Türen offenstehen.

Zieht es Luca Waldschmidt nach Portugal? Denkbar, denn der Stürmer hat es dem FC Porto und Benfica Lissabon sehr angetan. Die beiden Top-Klubs der Primeira Liga wollen sich nach einem Bericht des TV-Senders „tvi“ die Dienste des dreifachen Nationalspielers sichern. Waldschmidt dürfte einem Wechsel durchaus nicht abgeneigt sein.

Portugal is calling: Waldschmidt zum FC Porto oder Benfica Lissabon?

Zwar kam der 24-Jährige in der letzten Saison beim SC Freiburg regelmäßig zum Einsatz und schaffte den Sprung ins DFB-Team. Doch einen Stammplatz hat Waldschmidt unter SCF-Kulttrainer Christian Streich nicht. Nur 14 Mal stand der Mittelstürmer in der Bundesliga in der Startelf, hinzukommen noch zehn Einsätze als Joker. Seine Ausbeute: sieben Tore und drei Vorlagen. Insgesamt ordentlich.

Der Vertrag von Luca Waldschmidt im Breisgau läuft in zwei Jahren aus. Der FC Porto oder Sporting Lissabon, wo Waldschmidt mit Julian Weigl auf einen Landsmann treffen würde, müssten wohl zwischen 15 bis 20 Millionen Euro für den Linksfuß auf den Tisch legen. Dagegen hätte der Angreifer bei beiden Klubs die Aussicht, um nationale Titel sowie im internationalen Geschäft mitzuspielen.

Benfica will auch Robin Koch! SCF-Duo für 30 Mio.

Sollte Luca Waldschmidt den Lockrufen aus Portugal folgen, könnte er gleich Robin Koch mitnehmen. Denn auch um den Innenverteidiger gibt es SC Freiburg Transfergerüchte, wonach Benfica Lissabon die Angel nach dem 24-Jährigen ausgeworfen hat. Für das Duo müsste der Vorjahresmeister dem TV-Bericht zufolge rund 30 Millionen Euro in den Breisgau überweisen.

Und wenn der SC Freiburg noch einmal Kasse mit Robin Koch machen will, dann ist in diesem Sommer die letzte Möglichkeit. Schließlich läuft der Kontrakt des 1,92 Meter großen Rechtsfuß beim SCF in Juni 2021 aus. Einen ablösefreien Abgang wird man verhindern wollen, sodass ein Koch-Abschied sehr wahrscheinlich ist.

Leipzig weiter an Koch dran - Auch Tottenham & Milan mischen mit

Der DFB-Kicker (2 Länderspieler) hat aber abgesehen von Benfica Lissabon noch viele andere Optionen, ranken sich doch zahlreiche Wechselgerüchte um den Defensivmann. Auch in der Bundesliga ist Robin Koch sehr gefragt, wobei die heißeste Spur nach Sachsen führt. Schließlich halten sich RB Leipzig Transfergerüchte um Koch hartnäckig. Die Roten Bullen sollen, wie der „kicker“ berichtet, den Freiburgern eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro geboten haben.

Zudem werben mit den Tottenham Hotspur um Trainer Jose Mourinho sowie dem widererstarkten AC Mailand zwei namhafte Teams aus dem Ausland um den Abwehrspieler. Robin Koch soll jedoch einem Verbleib in der Bundesliga vorziehen, was für RB Leipzig Transfer sprechen würde.