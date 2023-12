Transfergerüchte 1. FC Magdeburg: Wechselt Dominik Reimann zum VfL Wolfsburg?

Mittwoch, 06.12.2023 - 15:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

Verliert der 1. FC Magdeburg seinen Stammtorwart? Dominik Reimann wird mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Beim Bundesligisten aus Niedersachsen würde Reimann vorerst die Rolle der Nummer 2 bekleiden, dennoch würde er mit einem Wechsel zu den Wölfen die Karriereleiter hochklettern. Schlecht für den FCM: Der Vertrag von Reimann läuft aus.

Der 1. FC Magdeburg musste am gestrigen Abend nicht nur das bittere Last-Minute-Aus im DFB-Pokal Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) verkraften. Zugleich machen aktuell Transfernews die Runde, die dem Zweitligisten durchaus etwas Sorge bereiten dürften. Denn Torwart Dominik Reimann ist in das Visier des VfL Wolfsburg geraten.

FCM-Stammkeeper Dominik Reimann als Nummer 2 zum VfL Wolfsburg?

Diese 1. FC Magdeburg Transfergerüchte bringt der „kicker“ in Umlauf. Hintergrund der Spekulationen um Dominik Reimann ist, dass es beim VfL Wolfsburg nach der Saison im Kasten zu einer Personalrochade kommt. Die Wege von Koen Casteels, der langjährigen Nummer 1 in Wolfsburg, und dem VW-Klub werden sich im Sommer nach neun Jahren trennen.

Mit Kamil Grabara, der vom FC Kopenhagen zu den Grün-Weißen wechselt, haben die Wölfe zwar schon einen Casteels-Nachfolger gefunden. Doch die Position des künftigen Ersatztorwarts ist noch vakant. Diese Rolle bekleidet aktuell noch der 36-jährige Pavao Pervan. Der Österreicher ist aber zukünftig nur noch als dritter Torwart eingeplant. Und hier kommt Dominik Reimann ins Spiel.

Vertrag läuft aus: Torhüter Reimann kann Magdeburg ablösefrei verlassen

FCM-Schlussmann Reimann passt ins Anforderungsprofil der Wolfsburger, die einen jungen, deutschen Ersatzmann für die Torhüterposition präfieren. Dem 1. FC Magdeburg sind die Hände gebunden, sollte der 26-Jährige eine neue Herausforderung antreten und die Chance für einen Wechsel von der 2. Liga in die Bundesliga ergreifen wollen.

Schließlich befindet sich Dominik Reimann in seinem letzten Vertragsjahr und kann den 1. FC Magdeburg nach der Saison ablösefrei verlassen. Dem Zweitligisten würde in diesem Fall eine ordentliche Ablösezahlung flöten gehen, zumal der ehemalige Junioren-Nationalspieler immerhin einen Marktwert von 700.000 Euro hat.

Nicht nur Reimann: VfL Wolfsburg hat weitere Zweitliga-Keeper auf der Liste

Allerdings ist auch ein Verbleib von Reimann in der Elbestadt keinesfalls ausgeschlossen. Zum einen, weil Reimann nicht der einzige Kandidat ist, den der VfL Wolfsburg als Ersatzkeeper auf der Liste hat. So kursieren auch vage Eintracht Braunschweig Transfergerüchte um Ron-Thorben Hoffmann, zudem ist auch Julian Krahl vom 1. FC Kaiserslautern ein Thema in der VW-Arena.

Zum anderen müsste sich Dominik Reimann, der sich auch in dieser Zweitliga-Saison meist als zuverlässiger Rückhalt der Magdeburger erweist, beim VfL Wolfsburg vorerst mit Rolle des Herausforderers arrangieren und sich hinter Grabara einordnen. Ein ähnliches Schicksal droht Reimann aber auch beim 1. FCM. Denn wenn Sommer-Neuzugang Julian Pollersbeck seine Rückenprobleme behoben hat, könnte dieser Reimann den Nummer-1-Status streitig machen.