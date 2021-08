FC Schalke Transfergerüchte: Ozan Kabak vor Wechsel zu Norwich City

Montag, 30.08.2021 - 13:22 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der FC Schalke 04 steht offenbar dicht davor, einen Abnehmer für Ozan Kabak zu finden. Dem Vernehmen nach, heuert der Innenverteidiger in England bei Norwich City an. Darauf deuten zumindest Premier League Transfergerüchte hin. Während die Knappen somit den nächsten Großverdiener von der Gehaltsliste streichen könnten, würde Kabak in Norwich mit offenen Armen empfangen werden.

Bedient sich Norwich City erneut bei einem Bundesliga-Absteiger? Nachdem der Klub des deutschen Trainers Daniel Farke bereits mit Milot Rashica und Josh Sargent zwei Akteure von Werder Bremen auf die Insel lotste, könnte nun Ozan Kabak folgen. Das will zumindest der Transfer-Insider Fabrizio Romano erfahren haben.

Kabak: Schalke will verkaufen - Norwich bevorzugt Leihe

Romano lässt via „Twitter“ über diese Transfernews wissen. Demnach ist Norwich drauf und dran, Kabak vom FC Schalke loszueisen. „Kabak wird Schalke in den nächsten Stunden verlassen“, ist sich der Experte sicher. Allzu viel Zeit den Deal einzufädeln bleibt ohnehin nicht. Das Transferfenster schließt am morgigen Deadline Day.

„Sky“ bestätigt zwar die aufkeimenden FC Schalke Transfergerüchte, wobei die Klubs aber weit von einer Einigung im Transferpoker entfernt zu sein scheinen. Schalke will den türkischen Innenverteidiger demnach am liebsten permanent verkaufen will und hofft auf eine Ablöse im Bereich von rund 15 Millionen Euro. Norwich City soll indes eine Leihe des 21-jährigen präferieren.

Noch-Schalker Ozan Kabak vor Rückkehr nach England

Um Kabak rankten sich zuletzt diverse Wechselgerüchte. Allen voran der FC Turin aus der Serie A baggerte am zwölfmaligen Nationalspieler. Darüber hinaus wurde der 1,86 Meter große Rechtsfuß auch mit Newcastle United in Verbindung gebracht.

Sollte Ozan Kabak nun aber bei Norwich City unterkommen, wäre es für ihn eine Rückkehr auf die Insel. Schließlich verbrachte Kabak die Rückrunde der abgelaufenen Saison beim FC Liverpool, wo er sich aber nicht für eine Weiterbeschäftigung empfehlen konnte. Nun führt die heißeste Spur in dieser Personalie nach Norwich. Zumal der Premier-League-Aufsteiger händeringend nach Verstärkung für die Defensive fahndet, die das Farke-Team auch dringend gebrauchen kann.

Abstiegskandidat Norwich City für Kabak keine schlechte Option

Denn die „Canaries“ kassierten allein in den ersten drei Spieltagen im englischen Oberhaus zehn Gegentore. Wenngleich die Gegner mit Liverpool, Manchester City und Leicester City durchaus namhaft waren. Darüber hinaus gilt das vorhandene Abwehrpersonal fürs Zentrum um Grant Hanley, Ben Gibson oder dem deutschen Legionär Christoph Zimmermann als verletzungsanfällig. Vor diesem Hintergrund wünscht sich Farke zusätzlich Verstärkung.

Sollte Ozan Kabak sein vorhandenes Potenzial abrufen, winkt ihm bei Norwich City zweifelsohne ein Stammplatz. Allerdings gilt das Team als Abstiegskandidat Nummer eins, was dem Youngster durchaus bewusst ist. Kabak droht somit nach Stuttgart und Schalke bereits der dritte sportliche Abstieg seiner noch jungen Karriere. Dennoch wäre für den Noch-Schalke ein Engagement bei Norwich sicher reizvoll. Nicht nur finanziell, sondern auch perspektivisch. Sollte Ozan Kabak im Wechselfall bei den Kanarienvögeln überzeugen, könnte er sich für andere Klubs in der Premier League interessant machen.