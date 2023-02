Transfergerüchte: Wechselt Torjäger Kwadwo Duah vom 1. FC Nürnberg zu ZSKA Moskau?

Mittwoch, 15.02.2023 - 09:36 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Droht dem 1. FC Nürnberg der kurzfristige wie unerwartete Abgang von Kwadwo Duah? Der Top-Torjäger des abstiegsbedrohten Zweitligisten könnte den Club Richtung Russland verlassen. ZSKA Moskau soll sich laut aktueller Transfergerüchte um Duah bemühen, wobei auch schon konkrete Zahlen die Runde machen.

Bahnt sich beim 1. FC Nürnberg ein Blitz-Abgang von Kwadwo Duah an? Der Schweizer weckt angeblich beim ZSKA Moskau große Begehrlichkeiten. Und da in Russland der Transfermarkt noch bis zum 22. Februar geöffnet ist, ist ein sofortiger Wechsel grundsätzlich möglich. Die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte um Duah brachte zunächst Russland-Journalist Ivan Karpov in Umlauf.

Leihe mit Millionen-Kaufoption: ZSKA Moskau heiß auf FCN-Stürmer Duah

Demnach will ZSKA Moskau Kwadwo Duah inklusive Kaufoption in Höhe von einer Million Euro vom 1. FCN ausleihen. Das Portal „Transfermarkt.de“ kann das Interesse vom russischen Hauptstadtklub zwar bestätigen, jedoch muss die 1. FC Nürnberg Transfernews mit einigen Fragezeichen versehen werden.

Zum einen dürfte der 1. FC Nürnberg kein großes Interesse daran haben, inmitten der Saison und angesichts der angespannten sportlichen Lage seinen besten Torschützen abzugeben. Duah ist Stammkraft beim Tabellen-13. und hat in 19 Einsätzen im Bundesliga Unterhaus sechs Tore markiert (plus 1 Vorlage). Außerdem könnten die Franken ihrerseits keinen kurzfristigen Duah-Ersatz verpflichten, da hierzulande das Transferfenster bekanntlich schon geschlossen ist.

1. FC Nürnberg: Wechselfreigabe für Kwadwo Duah nur bei Top-Offerte denkbar

Zum anderen ist die Offerte aus Moskau auch finanziell nicht gerade reizvoll. Der 1. FC Nürnberg hatte Top-Scorer Kwadwo Duah erst im vergangenen Sommer für 700.000 Euro vom FC St. Gallen ins Max-Morlock-Stadion geholt. Der Transfergewinn fiele angesichts der kolportierten potenziellen Ablösesumme von 1 Million Euro recht überschaubar aus.

Der 25-jährige Schweizer hat außerdem einen Marktwert von 1,3 Millionen, womit er der am höchsten taxierte Spieler im FCN-Kader ist, und zudem einen langfristigen Vertrag bis 2026 in Nürnberg unterschrieben. ZSKA Moskau könnte den 1. FC Nürnberg wohl nur mit einem Top-Angebot zu einer Duah-Abgabe bewegen. Der Zweitligist sitzt in diesem Transferpoker definitiv am längeren Hebel.

Ist für FCN-Torjäger Duah ein Russland-Wechsel vorstellbar?

Gleichermaßen ist völlig ungewiss, ob Kwadwo Duah den 1. FC Nürnberg überhaupt so kurzfristig verlassen will und für ihn ein Engagement in Russland auch denkbar ist. Sollte der Flirt zwischen Duah und dem ZSKA Moskau aber tatsächlich in den kommenden Tagen in der 1. FC Nürnberg Gerüchteküche Fahrt aufnehmen, müssen die Russen definitiv tiefer in die Tasche greifen.

Dennoch scheint es schwer vorstellbar, dass der Club Duah die Freigabe erteilt. Zumal sich auch nach der Saison immer noch die Möglichkeit ergibt, den 1,85 Meter großen Mittelstürmer auf dem Transfermarkt gewinnbringend veräußern zu können.