Transfergerüchte: Florian Krüger von Erzgebirge Aue zum 1. FC Köln?

Sonntag, 06.09.2020 - 09:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung beim 1. FC Köln geht nur sehr schleppend voran. Vor wenigen Tagen schien zumindest der Transfer von Streli Mamba von Paderborn zum 1. FC Köln so gut wie sicher zu sein. Der Spieler selbst befand sich schon beim Medizincheck und dann platzte der anstehende Deal. Mamba flog durch die Untersuchung und der Effzeh nahm Abstand vom Transfer.

Und auch ein weiterer Transfer scheint sich seit vorgestern zerschlagen zu haben, denn Robin Hack wird wohl beim 1. FC Nürnberg bleiben müssen. Den Kölnern läuft ein wenig die Zeit davon.

Robin Hack kommt nicht nach Köln

FCN-Trainer Robert Klauß machte klar, dass man auch in der kommenden Saison mit Robin Hack zusammenarbeiten wird: „Der Wechselwunsch ist für mich völlig egal, weil ich Trainer bin. Es interessiert mich nicht, wer wo hinwill. Er ist mein Spieler, hat Vertrag.“

Bums, das hat gesessen, denn bisher gingen die Transfergerüchte soweit, als dass der U21-Nationalspieler in der kommenden Saison eben nicht mehr für die Franken auflaufen wird. Für den 1. FC Köln heißt das gleichzeitig auch, dass die Suche nach einem Stürmer in die nächste Runde geht.

Modeste und Córdoba fallen weiterhin aus

Die Saison startet quasi am kommenden Wochenende mit der 1. Runde des DFB-Pokal und dem FC fehlen die Stürmer. Jhon Córdoba fällt momentan aufgrund von Leistenbeschwerden aus und Anthony Modeste hatte die wichtigsten Teile der Vorbereitung aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme nicht absolvieren können.

Simon Terodde hat den Klub in Richtung Hamburger SV verlassen, sodass man jetzt keinen gelernten Mittelstürmer mehr in der ersten Mannschaft aufzuweisen hat! Der Klub MUSS dringend handeln, denn der Start in die neue Saison der Bundesliga steht schon in weniger als zwei Wochen bevor.

Florian Krüger mach auf sich aufmerksam

Der „Express“ bringt dabei einen Namen ins Spiel, der recht interessant sein dürfte. Florian Krüger vom FC Erzgebirge Aue soll kurzfristig auf dem Zettel der Kölner gelandet sein. Der 21-jährige gebürtige Staßfurter spielt seit 2 Jahren für Aue, nachdem er die die U17 und U19 des FC Schalke 04 durchlief.

Der Youngster wurde langsam ans Team herangeführt, durfte aber regelmäßig spielen. So kam er in der vergangenen Spielzeit in der 2. Liga auf 32 Einsätze, in denen ihm 7 Tore und 9 Torvorlagen glückten. Und auch bei seinen zwei Einsätzen im DFB-Pokal steuerte er einen Treffer bei und bereitete zudem noch ein Tor vor.

1. FC Köln an Aues Krüger dran?

Trotz seines jungen Alters gilt Florian Krüger als sehr talentiert und entwicklungsfähig. Zudem kann er nicht nur im Sturmzentrum eingesetzt werden, sondern eben auch auf beiden Flügeln. Der 21-jährige könnte das passende Puzzleteil für den 1. FC Köln werden, wenn man dem Jungen etwas Vertrauen schenkt.

Ferner dürfte man bei diesem Transfer, wenn er denn zustande kommen sollte, kein großes finanzielles Risiko eingehen, denn mit einem Marktwert von rund 1,5 Millionen Euro und einem Vertrag bis 2021, wäre Krüger wohl für einen geringen sechsstelligen Betrag zu haben. Beim FC Erzgebirge Aue ist man zudem auch Transfererlöse angewiesen, um selbst auch auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.