Transfergerüchte: Union Berlin - FC Sevilla klopft bei David Fofana an

Freitag, 05.01.2024 - 10:06 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Leihe von David Fofana vom FC Chelsea zum 1. FC Union Berlin verlief bislang äußerst glücklos. Nun könnte das Leihgeschäft im Januar vorzeitig beendet werden. Denn der FC Sevilla bemüht sich laut Medienberichten aus Spanien um den ivorischen Stürmer. Die kriselnden Andalusier suchen händeringend nach Offensivverstärkung.

Nachdem es zuletzt jede Menge Union Berlin Transfergerüchte über einen vorzeitigen Abgang von Leonardo Bonucci gab, liefert nun David Fofana Gesprächsstoff in der Gerüchteküche. Denn auch bei der Chelsea-Leihgabe bahnt sich ein vorzeitiger Abschied an, die Begehrlichkeiten in der spanischen La Liga weckt.

David Fofana vor Union-Abflug: FC Sevilla will Stürmer holen

So soll der FC Sevilla großes Interesse an David Fofana bekunden, wie das spanische Onlineportal „Relevo“ zu berichten weiß. Auch die Blanquirrojas sollen der Transfernews zufolge eine Leihe des 21-Jährigen anstreben. Damit der FC Sevilla Transfer von Fofana über die Bühne gehen kann, muss der 1. FC Union zuvor das Leihgeschäft beenden, das eigentlich noch bis Ende Juni läuft.

Einwände seitens der Köpenicker scheint es nicht zu geben. Zumal es weiter heißt, dass aktuell nur noch der FC Chelsea grünes Licht geben muss. Bei den Blues hat der technisch versierte Mittelstürmer, die bei Union Berlin aber weit hinter den Erwartungen blieb, noch einen langfristigen Vertrag bis 2029.

FC Sevilla genau wie Union Berlin mit handfester Krise

Der FC Sevilla befindet sich genau wie der 1. FC Union in einer handfesten Krise. Der Rekordsieger der Europa League belegt im spanischen Oberhaus mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone lediglich den 16. Platz, konnte bei neun Niederlagen nur drei der ersten 19 Ligaspiele gewinnen und dabei gerade einmal 23 Tore erzielen.

Gemäß aktueller FC Sevilla Transfergerüchte wollen die Andalusier auf dem Wintertransfermarkt daher neben einem defensiven Mittelfeldspieler unbedingt einen neuen Stürmer verpflichten. Und David Fofana wurde als Wunschlösung auserkoren. Wobei es für den jungen Stürmer in dieser Saison äußerst ernüchternd läuft.

1. FC Union könnte Fofana-Abgang verkraften

In der Hinrunde bestritt Fofana 17 Pflichtspiele für den 1. FC Union, wobei ihm lediglich zwei Treffer und eine Vorlage glückten. Ende Oktober kam es zum traurigen Höhepunkt der bislang glücklosen Fofana-Leihe. Der Rechtsfuß wurde wegen Disziplinlosigkeit für eine Woche suspendiert. Zudem muss sich Fofana den Vorwurf gefallen lassen, sich mit den Eisernen nicht ausreichend zu identifizieren. Für den 1. FC Union wäre ein vorzeitiger Leihabbruch zu verkraften, da David Fofana auch unter Neu-Trainer Nenad Bjelica kaum Berücksichtigung fand.

Der FC Chelsea hatte den Angreifer vor einem Jahr für 12 Millionen Euro vom norwegischen Molde FK gezahlt, wo Fofana erfolgreich seinen Torinstinkt zeigte und in zwei Spielzeiten 24 Tore und zehn Assists lieferte. Doch beim Premier-League-Klub konnte sich Fofana nicht durchsetzen, sodass es im vergangenen Sommer zur Union-Leihe kam.