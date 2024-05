Transfergerüchte: Koïta im Visier von Union Berlin, Werder, Freiburg & Bochum

Donnerstag, 23.05.2024 - 15:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

In vielen europäischen Ligen ist die Saison beendet, so auch in der Bundesliga und bei unseren Nachbarn in Österreich. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass die Transfergerüchte, wie Pilze aus dem Boden schießen. Mittendrin eine Handvoll Klubs aus Deutschland, die sich dem Vernehmen nach für Sékou Koïta interessieren sollen.

Der Malier steht aktuell noch bei RB Salzburg unter Vertrag, wird den Brause-Klub aber in diesem Sommer verlassen. Interessenten gibt es einige, die den 24-jährigen Angreifer auf dem Zettel haben. Passend dazu streut das Portal „RBlive“ etwaige Union Berlin Transfergerüchte, wonach sich die Eisernen mit dem Stürmer befassen sollen.

Koïta polyvalent einsetzbar

Nach 6 Jahren trennen sich also die Wege zwischen RB Salzburg und Koïta endgültig. Der Nationalspieler Malis wird seinen Vertrag nicht verlängern und ist somit ablösefrei auf dem Transfermarkt zu finden. Sékou Koïta wird zwar offiziell als Mittelstürmer geführt, doch eigentlich fühlt er sich als hängende Spitze wesentlich wohler. Zuletzt kam er sogar am letzten Spieltag beim 7:1-Kantersieg gegen LASK im zentralen Mittelfeld zum Einsatz und erzielte zwei Treffer.

Ebenso ließ man ihn auch schon im offensiven Mittelfeld agieren. Koïta dürfte mit seiner Polyvalenz einige Scouts beeindrucken. Zudem ist er torgefährlich. In 106 Pflichtspielen für die „Roten Bullen“ schoss er 43 Tore und legte weitere 21 Tore auf. Zur Wahrheit gehört leider auch, dass er in der abgelaufenen Saison 13 Spiele aufgrund Adduktorenbeschwerden und Oberschenkelproblemen verpasste.

SC Freiburg & Werder Bremen mit von der Partie?

Die Krankenakte hatte sich in der vergangenen Saison stets gefüllt. Beim 1. FC Union Berlin wird man von seiner Verletztengeschichte wissen. Dennoch: mit seinen 24 Jahren ist Sékou Koïta noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Zudem verfügt der Stürmer über Erfahrung auf europäischen und internationalem Parkett, denn für die Nationalmannschaft absolvierte er bereits 24 Einsätze und auch die Champions League ist ihm nicht unbekannt.

Neben dem FC Union soll auch Werder Bremen ein Auge auf den Linksfuß geworfen haben. Er könnte also nach Marco Grüll, der ablösefrei von Rapid Wien kommt, der nächste potenzielle Neuzugang werden. Aber nicht nur der SV Werder Bremen, sondern auch der SC Freiburg beschäftigt sich mit Koïta. Wie konkret das Interesse aus dem Breisgau ist, lässt sich nur erahnen.

VfL Bochum mit erstem Angebot?

In Erinnerung blieb Sékou Koïta übrigens auch durch seine dreimonatige Dopingsperre 2021. Der Teamarzt der Nationalmannschaft Malis versorgte Koïta mit einem Medikament gegen Höhenkrankheit. Blöd nur, dass ein Wirkstoff auf der Dopingliste stand und Koïta bei einem Dopingtest positiv getestet wurde. Die Sache ist Schnee von gestern.

Interessant im Werben um Sékou Koïta ist, dass der VfL Bochum angeblich schon ein erstes Angebot unterbreitet haben soll. Die VfL Bochum Transfergerüchte dürften sich hierzu nur dann bewahrheiten, wenn der Klub in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt machen würde. Den Gang in die 2. Liga dürfte Koïta nicht mitmachen.