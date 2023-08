Transfergerüchte: Jordan und Becker bei Union Berlin vor dem Absprung?

Sonntag, 06.08.2023 - 13:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Zum Abschluss der Saisonvorbereitung präsentierte sich der 1. FC Union Berlin gestern vor über 20.000 Zuschauern Am Stadion An der Alten Försterei in bester Verfassung. Mit 4:1 gewannen die Eisernen im letzten Testspiel der Sommerpause gegen Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A.

Zwei Spieler, die gestern zum Einsatz kamen, könnten den Verein noch in diesem Sommer verlassen. Zum einen wartet vor allem Sheraldo Becker auf ein Angebot aus dem Ausland, wo er seinen wohl letzten größeren Vertrag unterschreiben möchte. Und zum anderen könnte nun auch Jordan Siebatcheu den Klub verlassen.

Sheraldo Becker liebäugelt mit Italien & England

Dass Union-Topscorer Sheraldo Becker den Verein verlassen möchte, ist kein Geheimnis. Auch wenn es in den letzten Wochen erstaunlich ruhig um den Angreifer war, so ist ein Abschied aus Köpenick im Grunde beschlossene Sache. Nur wohin geht es für den 28-jährigen Stürmer?

Klar ist, dass lange Zeit die englische Premier League sein ausgemachtes Ziel war. Mittlerweile lotet sein Berater auch einen Transfer in die Serie A aus. Gleich drei Klubs sind aktuell in der Verlosen. So schwirren West Ham United Transfergerüchte durch die Transfermarkt Gerüchteküche umher, ebenso wird dem FC Burnley und dem FC Fulham Interesse nachgesagt. Wie die „BILD“ berichtet, könnte es relativ schnell gehen, denn das Transferfenster ist nur noch bis zum 1. September geöffnet.

Fofana und Behrens glänzen gegen Bergamo

Klar ist auch, dass der 1. FC Union Berlin für seinen Top-Stürmer mindestens 15 Millionen Euro einplant, sollte Becker in diesem Sommer den Verein verlassen. Der Stürmer besitzt bei den Eisernen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024 und es wäre jetzt die letzte Gelegenheit, um mit einem Transfer das ganz große Geld zu machen.

Im Test gegen Atalanta Bergamo schonte man Sheraldo Becker nicht. Er ist noch immer Teil des Teams, auch wenn er erst in der 2. Halbzeit eingewechselt wurde. Urs Fischer zur „BILD“: „Du weißt nicht, was nächste Woche ist. Und ja, am Schluss müssen wir versuchen, vorbereitet zu sein.“ Vorbereitet scheint man zu sein, denn mit Kevin Behrens und Neuzugang David Datro Fofana hätte der Schweizer, der übrigens bei der Wahl zum Trainer des Jahres, welche vom „kicker“ durchgeführt wurde, auf Platz 1 gewählt wurde, sein Sturmduo zur Hand. Vor allem Fofana wusste mit einem Doppelpack zu überzeugen und auch Behrens traf beim 4:1-Sieg.

Trabzonspor an Jordan Siebatcheu interessiert

Neben der Personalie Becker wird auch Jordan Siebatcheu mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Der Franko-Kanadier sollte dem Vernehmen nach in der türkischen Süper Lig aufschlagen. Rund 500.000€ hatte Trabzonspor für eine Leihe des Angreifers geboten. Die Union Berlin Transfergerüchte besagen allerdings auch, dass sowohl der Spieler als auch der Verein das Angebot ablehnten.

Damit ist aber ein Abschied aus Köpenick nicht vom Tisch, denn dem „BILD“-Bericht zufolge, soll man bereit sein, ihn für rund 4 Millionen Euro gehen zu lassen. Sollten beide Stürmer den FCU verlassen, müsste Oliver Ruhnert doch nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Kommen soll übrigens weiter noch ein Linksverteidiger und einer für die Innenverteidigung.