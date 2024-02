Transfergerüchte: Kann Union Berlin Doekhi halten? - Interessenten stehen Schlange

Montag, 12.02.2024 - 11:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Punkt für Punkt versucht sich der 1. FC Union Berlin gegen den Abstieg aus der Bundesliga zu stemmen. Nachdem man im Nachholspiel im Rahmen des 18. Spieltages am vergangenen Mittwoch beim 1:1 gegen Mainz 05 einen wichtigen Zähler sichern konnte, holten die Eisernen am Wochenende beim 1:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg drei weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Für den Treffer des Tages sorgte der 25-jährige Niederländer Danilho Doekhi. Die Freude im Stadion An der Alten Försterei war grenzenlos und für den Innenverteidiger war es wettbewerbsübergreifend der achte Treffer in seinen bisherigen 51 Spielen für die Köpenicker. Faszinierend: jedes seiner Treffer erzielte der 1,90 Meter große Abwehrrecke mit dem Kopf.

Kopfballstarker Doekhi würde Union Berlin schmerzlich vermissen

Seine Kopfballstärke ist auch anderen Klubs bzw. ihren Scouts aufgefallen, denn wie „Transfer-Guru“ Fabrizio Romano berichtet, sollen Vereine aus der Bundesliga, der Premier League und aus der italienischen Serie A auf ihn aufmerksam geworden sein. Immer wieder tauchten in den letzten Monaten entsprechende Union Berlin Transfergerüchte um seine Person auf, doch dieses Mal könnte mehr dran sein.

Welche Klubs ihre Fühler nach Doekhi ausstrecken, verrät Romano indes nicht. Interessant ist jedoch die aktuelle Vertragssituation des Niederländers, denn sein Arbeitspapier ist nur noch bis zum Sommer 2025 gültig. Im Fußball ist das keine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass er im nächsten Jahr Union Berlin unter Umständen ablösefrei verlassen könnte.

Geldregen bei Doekhi-Transfer zu erwarten

In der Vergangenheit wurde Danilho Doekhi bereits mit der SSC Neapel oder auch mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Ein Wechsel zerschlug sich, was sich im anstehenden Sommer durchaus ändern könnte. Es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten – Union Berlin verständigt sich mit dem Innenverteidiger auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung oder man lässt ihn im Sommer gehen.

Es wäre zudem die letzte Chance, richtig Kasse mit einem Verkauf des Verteidigers zu machen. Danilho Doekhi ist mit seinen 17 Millionen Euro Marktwert der wertvollste Spieler im Kader der Eisernen. Auf den FCU würde ein satter Geldregen warten, wenn man sich entschließen würde, ihn im anstehenden Transferfenster zu verkaufen.

Kann Union Berlin mit Doekhi verlängern?

Gleichzeitig würde man jedoch auch sehr viel Qualität verabschieden. Beim 1. FC Union Berlin explodierte der Marktwert des Rechtsfußes förmlich. Wurde sein Marktwert bei seinem Wechsel im Sommer 2022 von Vitesse Arnheim an die Wuhle noch mit 4 Millionen Euro taxiert, so liegt dieser nun bei besagten 17 Millionen Euro.

Der FC Union würde also ein sattes Transferplus einfahren. Die Frage ist nur, bekommt man sein Arbeitspapier verlängert oder möchte Danilho Doekhi tatsächlich den Verein verlassen? Bei einem Abschied der Abwehrkante müsste sich Union Berlin nach einem adäquaten Ersatz umschauen, der durch eine Millionen-Ablöse realisiert werden sollte. Die kommenden Monate werden es zeigen.