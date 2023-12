Transfergerüchte: Union Berlin beobachtet Bogdan Slyubyk! Auch Wolfsburg im Rennen

Dienstag, 05.12.2023 - 14:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Abwehrtalent Bogdan Slyubyk hat offenbar das Interesse des 1. FC Union Berlin geweckt. Wie in der Ukraine berichtet wird, haben die Eisernen den jungen, aufstrebenden Innenverteidiger von Rukh Lviv auf dem Zettel. Doch Slyubyk ist nicht nur in der Hauptstadt im Gespräch. Auch der VfL Wolfsburg sowie ein namhafter Klub aus Italiener sind interessiert.

Hat der 1. FC Union ein Abwehrtalent aus der Ukraine im Visier? Wenn man den Berichten des Portals „Fotball.ua“ Glauben schenken mag, ja. Denn demnach haben die abstiegsbedrohten Eisernen ein Auge auf Bogdan Slyubyk geworfen. Der 19-Jährige hat sich trotz seines jungen Alters im Abwehrzentrum von Rukh Lviv festgespielt und konnte mit überzeugenden Auftritten offenbar die Köpenicker auf sich aufmerksam machen.

Stammkraft in Lviv: 1. FC Union angeblich heiß auf Bogdan Slyubyk

Das ist zumindest in den Union Berlin Transfergerüchten nachzulesen, die das Portal streute. Demnach haben Scouts der Eisernen Bogdan Slyubyk schon im September beim U21-Duell der ukrainischen Auswahl gegen das DFB-Team (0:2) genau unter die Lupe genommen. Für Slyubyk war diese Partie das U21-Debüt in der Nationalelf.

Hierzulande ist der junge Ukrainer wohl nur den wenigsten ein Begriff. Ganz anders in seiner Heimat. Denn in der Premier-Liha, der 1. ukrainischen Liga, zählt Bogdan Slyubyk zum absoluten Stammpersonal von Rukh Lviv. In der laufenden Saison verpasste der Innenverteidiger nicht eine Minute an den bislang 16 Spieltagen, an denen er auch zwei Treffer erzielte. Letzte Saison glückte dem zweikampfstarken Rechtsfuß in Lviv der Sprung zu den Profis, wo er sich schnell als unantastbare Abwehrsäule etablierte.

Noch kein Union-Angebot für Abwehrjuwel Slyubyk

Für den 1. FC Union wäre Bogdan Slyubyk eine interessante Investition in die Zukunft. Der junge Abwehrspezialist, der in der Vorsaison mit der U19 von Rukh Lviv überraschend das Achtelfinale in der UEFA Youth League erreichte, gilt in der Ukraine als großes Versprechen für die Zukunft.

Zwar haben die Eisernen der Union Berlin Transfernews zufolge noch kein Angebot für Slyubyk eingereicht, doch sollte die Entwicklung des Teenagers weiter so gut und rasant verlaufen, ist ein Wechsel in eine große Liga in Europa nur eine Frage der Zeit. Allerdings müssen sich die Eisernen etwas sputen. Denn der 1,86 Meter große Verteidiger steht nicht nur im Stadion An der Alten Försterei auf dem Zettel.

Auch VfL Wolfsburg & Lazio Rom buhlen um Bogdan Slyubyk

Laut dem Bericht ranken sich um Bogdan Slyubyk auch VfL Wolfsburg Transfergerüchte. Die Niedersachsen sollen den Youngster ebenfalls im Rahmen der U21-Partie zwischen Deutschland und der Ukraine unter die Lupe genommen und weiterhin im Visier behalten haben. Darüber hinaus droht dem FCU im sich anbahnenden Transferpoker um Slyubyk Konkurrenz aus Italien. Schließlich mischt auch Lazio Rom mit.

Bei Ruh Lviv hat der begehrte Innenverteidiger noch einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2027. Der ukrainische Erstligist hat bereits verlauten lassen, sich alle Angebote für Slyubyk anzuhören, dessen Marktwert auf 500.000 Euro (Stand September 2023) taxiert wird. Der VfL Wolfsburg soll diesbezüglich analog zum 1. FC Union auch noch keine konkreten Schritte für eine Verpflichtung eingeleitet haben. Dennoch ist es vorstellbar, dass die Bundesliga Transfergerüchte um Bogdan Slyubyk in naher Zukunft weiter Fahrt aufnehmen.