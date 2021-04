Union Berlin Transfergerücht: BVB-Torwarttalent Luca Unbehaun im Anflug?

Freitag, 09.04.2021 - 09:08 Uhr

Von: Robert Freiberg

Beim 1. FC Union Berlin könnte es im Sommer Veränderungen beim Torwartpersonal geben. Angeblich bekunden die Eisernen Interesse an Luca Unbehaun, dessen Perspektiven bei Borussia Dortmund alles andere als rosig sind. Das Torwart-Talent steht aber nicht nur in Köpenick auf dem Zettel, sondern wird in der Bundesliga Gerüchteküche auch mit der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht.

Angelt sich der 1. FC Union Berlin ein Torwart-Talent des BVB? Wie die „Bild“ in Erfahrung gebracht haben will, befassen sich die Eisernen mit der Personalie Luca Unbehaun. Der 20-Jährige ist aktuell bei Borussia Dortmund hinter Marwin Hitz und Roman Bürki die Nummer 3 und kommt vornehmlich in der zweiten Mannschaft der Schwarz-Gelben zum Einsatz.

BVB will Luca Unbehaun verkaufen! Schlägt Union zu?

In der laufenden Regionalliga-Saison hütete Luca Unbehaun 18 Mal das Gehäuse vom BVB II und hielt bei zwölf Gegentreffern seinen Kasten siebenmal sauber. Doch auch wenn der 1,85 Meter große Rechtsfuß in dieser Spielzeit immerhin zehn Mal im Spieltagskader der Profimannschaft stand, traut ihm Borussia Dortmund nicht den Sprung zu den eigenen Profis zu.

Dem BVB Transfergerücht zufolge, wollen die Westfalen daher den Nachwuchskeeper im Sommer verkaufen. In Dortmund besitzt Luca Unbehaun noch einen Vertrag bis 2022, sein Marktwert wird auf 350.000 Euro taxiert. Gut möglich, dass sich der gebürtige Bochumer den Traum von der Bundesliga bei Union Berlin erfüllen will.

Offene Torwartfrage bei Union Berlin

Allerdings ist es fraglich, ob für Unbehaun die Aussichten auf Profieinsätze im Falle eines Union Berlin Transfers wirklich viel besser sind. Das hängt auch stark davon ab, wie sich die Zukunft der aktuellen Stammkeeper im Stadion An der Alten Försterei gestaltet. Der 34-jährige Routinier Andreas Luthe ist die aktuelle Nummer eins. Sein Stellvertreter ist Loris Karius. Der 27-Jährige ist nur noch bis zum Saisonende vom FC Liverpool ausgeliehen. Zwar würde Karius gerne beim 1. FC Union bleiben, aber nur, wenn er mehr Spielzeit bekommt.

Sollten sich die Union Berlin Transfergerüchte um Luca Unbehaun bewahrheiten, bekämen die Eisernen ein durchaus interessantes Talent, das seit Jahren als vielversprechendes Talent gilt. Nicht umsonst kann Unbehaun bislang 15 Länderspiele in verschiedenen Altersklassen der DFB-Junioren-Nationalmannschaften vorweisen. Außerdem verfügt er über stark fußballerische Qualitäten, dafür werden ihm Schwächen in der Strafraumbeherrschung und dem Torwartspiel nachgesagt.

Auch TSG Hoffenheim schielt auf Luca Unbehaun

Fakt ist, dass sich Luca Unbehaun auch beim 1. FC Union Berlin vorerst mit der Reservistenrolle anfreunden müsste. Eine Verpflichtung des BVB-Talents hätte allerdings für Lennart Moser weitreichende Konsequenzen. Union hat das 21-jährige Eigengewächs an den österreichischen Zweitligisten Austria Klagenfurt verliehen. Sollte Unbehaun in Köpenick aufschlagen, wären die Perspektiven von Moser verschwindend gering.

Doch der deutsche Junioren-Nationalspieler ist noch bei einem anderen Bundesligisten im Visier. Zumindest machen auch TSG Hoffenheim Transfergerüchte um Unbehaun die Runde. Im Kraichgau ist derzeit Oliver Baumann die unangefochtene Nummer eins, dahinter reihen sich die Ersatzmänner Philipp Pentke und Luca Philipp ein.