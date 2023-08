Transfergerüchte: Holt Union Berlin PSG-Juwel Ismaël Gharbi?

Montag, 21.08.2023 - 10:42 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin könnte noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Zumindest wird den Eisernen in der Bundesliga Gerüchteküche Interesse an Ismaël Gharbi nachgesagt. Das Mittelfeldjuwel von Paris St. Germain könnte offenbar auf Leihbasis kommen. Allerdings hat Gharbi zahlreiche Bewunderer. Mit Werder Bremen noch einen weiteren aus der Bundesliga.

Der 1. FC Union Berlin legte einen Traumstart in die neue Saison hin. Zum Ligaauftakt wurde der 1. FSV Mainz 05 mit 4:1 aus dem Stadion An der Alten Försterei geschossen. Doch im Hintergrund halten die Vereinsbosse um Manager Oliver Ruhnert weiterhin die Augen nach zusätzlicher Verstärkung offen. Diese könnte von Paris St. Germain stammen.

1. FC Union Berlin baggert an Paris-Talent Ismaël Gharbi

Wenn man den Union Berlin Transfernews in den sozialen Medien Glauben schenken mag, haben die Eisernen ein Auge auf Ismaël Gharbi geworfen. Das PSG-Juwel wird auf „Instagram“ mit dem Champions-League-Starter aus Köpenick in Verbindung gebracht. Wie heiß die 1. FC Union Transfergerüchte um den 19-Jährigen sind, lässt sich allerdings schwer einschätzen.

Ein interessanter Transferkandidat ist Gharbi aber allemal. Der 19-Jährige ist im zentralen Mittelfeld auf der Zehn zu Hause, kann aber auch auf der Außenbahn und als offensiv agierender Achter agieren. Im Team von Union-Coach Urs Fischer könnte der spanische U19-Nationalspieler (6 Länderspiele), der in Paris geboren wurde, vor allem als positionsgetreuer Backup von Leeds-Leihspieler Brendan Aaronson fungieren.

Ismaël Gharbi per Leihe von PSG zu Union Berlin?

Ein Union Berlin Transfer von Ismaël Gharbi wäre in Form einer Leihe wohl am wahrscheinlichsten. Zwar hat der technisch versierte und torgefährliche Rechtsfuß für die PSG-Profis bislang in Liga und Pokal zwölf Pflichtspiele bestritten (1 Vorlage). Doch regelmäßige Spielpraxis kann Gharbi angesichts der enormen Konkurrenz in Paris nicht erwarten. Daher dürfte man an der Seine über einen temporären Abschied seines Eigengewächses nachdenken.

In der abgelaufenen Saison wusste Ismaël Gharbi, dessen Marktwert auf 5 Millionen Euro taxiert wird, besonders in der UEFA Youth League zu überzeugen. In sechs Partien glückten dem Teenager sechs Treffer. Vertraglich ist der 1,73 Meter große Spielgestalter noch bis 2025 an den Scheichklub gebunden.

Erste Gespräche: Werder Bremen schielt ebenfalls auf Ismaël Gharbi

Für den 1. FC Union wäre Ismaël Gharbi durchaus als spannende und interessante Ergänzung anzusehen. Jedoch steht das Mittelfeldtalent längst nicht nur bei den Rot-Weiße ein Thema. Kürzlich machten auch Werder Bremen Transfergerüchte um Gharbi die Runde. Erste Gespräche zwischen dem Spielerumfeld und den Grün-Weißen sollen bereits stattgefunden haben.

Aber auch in Frankreich steht Gharbi hoch im Kurs. Hier sollen neben der OGC Nizza auch die beiden Zweitligisten AS St. Étienne und AJ Auxerre Interesse am Youngster bekunden. Gleiches gilt für Klubs aus Portugal und der Türkei. Um Ismaël Gharbi bahnt sich auf der Zielgerade der Transferperiode ein spannendes Rennen an, in dem der 1. FC Union nicht chancenlos ist.