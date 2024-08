Transfergerüchte: Union Berlin scheitert mit erstem Angebot für Bernardo

Freitag, 02.08.2024 - 12:06 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Kader des 1. FC Union Berlin wird sich in den nächsten Wochen noch verändern. Der eine oder andere wird den Verein in diesem Sommer verlassen und neue Beine werden sich auf den Weg in Richtung Köpenick machen. Einer, an dem die Eisernen wohl Interesse haben, soll Bernardo sein. Zunächst berichtete Sky-Reporter Florian Plettenberg über das FCU Transfergerücht, welches den Spieler mit den Berlinern in Verbindung brachte.

Auch das Portal „Transfermarkt.de“ nahm die Fährte auf und bestätigte das Interesse des Bundesligisten. Klar ist, dass Bernardo umworben wird. Beispielsweise tauchten vor einigen Wochen erste Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte auf, wonach man starkes Interesse am Brasilianer zeigte. Doch bisher haben die Gladbacher Verantwortlichen noch kein Angebot unterbreitet.

Union-Offerte unter Bochumer Erwartung

In dieser Hinsicht soll Union Berlin den Fohlen einen Schritt voraus sein, denn deren erste Offerte lag dem VfL Bochum nun schon vor. Wie hoch dieses Angebot ausfiel, ist derzeit nicht bekannt. Mehr als 7 Millionen Euro verlangt der Pott-Klub dem Anschein nach für den 29-jährigen, der vor einem Jahr für schlappe 600.000 Euro von RB Salzburg losgeeist werden konnte. Das Angebot der Unioner wurde dem Vernehmen nach indes abgelehnt.

Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass sein damaliger Marktwert bei 2,5 Millionen Euro lag. In der abgelaufenen Saison konnte der Linksverteidiger diesen auf satte 5,5 Millionen Euro anheben. Kein Wunder, denn beim VfL Bochum war der Linksfuß einer der Säulen beim Fast-Absteiger.

Bernardo also Ersatz für Doekhi oder Leite?

Der Linksverteidiger stach mit seinen Leistungen heraus. So durfte er in all den 33 Partien in der Bundesliga stets von Beginn an ran. Und auch im Hinspiel der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf war er in der Startelf wiederzufinden. Das Rückspiel verpasste Bernardo aufgrund einer Gelbsperre.

Wettbewerbsübergreifend kommt der Brasilianer somit auf 35 Einsätze, in denen ihm ein Tor gelingen sollte. Zumeist fand er sich als Linksverteidiger wieder, wobei er auch 11 Partien in der Abwehrzentrale spielte. Bei Union Berlin hat man seine Polyvalenz natürlich auf dem Schirm. Gut möglich, dass er als Ersatz für Leite oder Doekhi kommen könnte.

Bor. M´Gladbach ebenfalls im Rennen

Sowohl Danilho Doekhi als auch Diogo Leite könnten den 1. FC Union Berlin noch in diesem Sommer bei einem adäquaten Angebot verlassen. Bisher sollen jedoch noch keine konkreten Angebote bei den Eisernen eingegangen sein. Bernardo wäre jedoch auch einer, der auf der Sechs aushelfen könnte.

Wie dem auch sei, die Personalie Bernardo ist sehr spannend. Neben dem FC Union ist weiterhin auch Borussia Mönchengladbach im Rennen um den Verteidiger mit dabei. Man müsste jedoch erst Manu Koné verkaufen, um das nötige Kleingeld für den Brasilianer aufbringen zu können.