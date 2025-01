Transfergerüchte: Union Berlin streckt Fühler nach Nuno Santos aus

Mittwoch, 15.01.2025 - 16:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf dem Transfermarkt waren die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin in diesem Winter noch sehr zögerlich unterwegs. Bisher konnte man keinen Neuzugang verpflichten, der zudem als Soforthilfe zur Verfügung stünde. Erst gestern berichtete Sport-90 über das vermeintliche Interesse an Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern. Gut möglich, dass FCU-Manager Horst Heldt zumindest dann auf der Mittelstürmerposition eine Lösung findet.

Trotz der zähen Bemühungen, einen neuen Stürmer an Land zu ziehen, scheint man sich dennoch auch auf anderen Positionen umzuschauen. Wie „Diário de Transferências“ berichtet, sollen die Eisernen ein Auge auf Nuno Santos geworfen haben, der allerdings einer für das Mittelfeld wäre.

Santos in Kürze zum FC Union?

Dem Union Berlin Transfergerücht zufolge soll Union Berlin sogar starkes Interesse an einer Verpflichtung von Nuno Santos hegen. Der 25-jährige steht aktuell bei Vitória Guimarães SC unter Vertrag und das auch noch bis zum Sommer 2027. Für den portugiesischen Klub läuft Santos bereits seit dem Sommer 2023 auf.

Zuvor holte ihn der Klub für rund 300.000 Euro von Charlotte FC aus der US-amerikanischen MLS nach Portugal. Für Vitória Guimarães lief Santos bis dato in 67 Partien auf (7 Tore / 11 Vorlagen). Auch in dieser Saison gehört der offensive Mittelfeldspieler zu den Leistungsträgern seines Team. Sowohl in der Liga als auch in der Conference League kam Santos bisher zum Einsatz. Wettbewerbsübergreifend sind es in dieser Spielzeit 33 Spiele (5 Tore / 7 Vorlagen).

Rund 4 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum

Schenkt man dem aktuellen Bericht Glauben, so sollen die FCU-Verantwortlichen bereit sein, rund 4 Millionen Euro für den Rechtsfuß zu berappen. Nuno Santos könnte im Spiel der Berliner für mehr Kreativität sorgen und als Vorlagengeber agieren. Zumeist wird er im offensiven Mittelfeld, aber auch als Linksaußen aufgeboten.

Marktwerttechnisch hat sich der Portugiese in den letzten Jahren nach einem Marktwertabsturz wieder stabilisieren können. War er im Dezember 2023 nur noch rund 700.000 Euro wert, so liegt sein aktueller Marktwert bei circa 2,5 Millionen Euro. Der ehemalige portugiesische U21-Nationalspieler würde im Stadion An der Alten Försterei auf seinen Landsmann Diogo Leite treffen.

Wie ernsthaft ist das Union-Interesse?

Dem Vernehmen nach sollen sich die Berliner für einen Transfer in diesem Winter interessieren. Im Mittelfeld der Eisernen herrscht allerdings Überfluss. Welchen Plan Trainer Steffen Baumgart mit einer möglichen Verpflichtung des 25-jährigen verfolgt, ist nicht ganz abzusehen.

Santos könnte allerdings hinter den Spitzen und auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommen und so für gefährliche Torraumszenen sorgen. Ob Union Berlin am Ende tatsächlich 4 Millionen Euro für einen Mittelfeldspieler ausgibt, darf zudem bezweifelt werden, da das Hauptaugenmerk eigentlich in der Verpflichtung eines neuen Stürmers liegt.