Prominente Sportler investieren in deutsche Unternehmen & Startups

Dienstag, 13.01.2026 - 16:16 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Leben eines Profisportlers, wenn er denn auch sehr bekannt ist, ist in den meisten Fällen schillernd und luxuriös. Kein Wunder, denn sie verdienen Millionengehälter und manch einer verprasst seinen finanziellen Wohlstand. Das beste Beispiel dürfte George Best sein. In den 1960er und 70er Jahren gehörte der Nordire zu den besten Fußballspielern der Welt und vor allem seine Zeit bei Manchester United hievte ihn in den absoluten Olymp.

Er galt als einer der ersten Medienstars seiner Zunft und sein extravaganter Lebensstil dürfte vor allem die ältere Generation noch gut in Gedächtnis haben. Allerdings hatte genau jene Lebensweise auch seine Schattenseiten, denn Georg Best stürzte ab. Schuld war sein Hang zum Alkohol und damit verbunden auch sein ausschweifendes Leben.

Ronaldo zeigt, wie man es besser macht

An ein Zitat werden sich noch viele Fußballfans gut erinnern können: „Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.“ Diese Devise hatten so einige Profisportler, aber mit den Jahren hat sich dieses Verhalten stark gewandelt. Natürlich gibt es noch immer jene, die ihr Geld fast schon sinnlos verpulvern und nicht an die spätere Zukunft denken.

Jene, die über den Tellerrand hinausblicken, investieren ihr Vermögen klug. Als Beispiel Cristiano Ronaldo, der im Sommer 2023 als Investor bei der Chrono24 GmbH aus Deutschland einstieg, dürfte zugleich eines der spannendsten Deals des deutschen Unternehmens sein. Die Plattform ist der weltweit größte Marktplatz für Luxusuhren, wo sich beispielsweise auch eine Omega Globemaster finden lässt, die mal locker über 3200 Euro kostet. Und genau in diesem Segment investiert CR7.

LeBron James mit Invest in deutsches Unternehmen

Der portugiesische Fußballstar ist indes nicht der einzige promintente Sportler, der sein Vermögen klug investiert. Es gibt etliche Beispiele, die in den letzten Jahren für mediales Aufsehen sorgten. Hierbei lässt sich auch LeBron James nennen, denn der NBA-Star richtete in Sachen Investments ebenfalls ein Auge auf den deutschen Standort und fand mit Canyon Bicycles ein Unternehmen, welches seine Umsätze auf dem US-Markt erweitern wollte.

LeBron James stieg kurzerhand mit 30 Millionen Euro bei diesem deutschen Unternehmen ein und erwarb zugleich eine Minderheitsbeteiligung von gerade einmal 4%. Später baute man die Partnerschaft aus, wodurch er auch ein bekanntes Werbegesicht der Company wurde. Spannend dabei ist, dass auch hierzulande solche Sport-Stars sowohl als Investor als auch Werbegesichter gewonnen werden können.

Anteile am FC Liverpool ebenfalls im Portfolio

LeBron James ist an vielzähligen Unternehmen beteiligt. Zum Beispiel führt sein Investorenweg auch in die englische Premier League, denn er hatte 2011 einen Zwei-Prozent-Anteil am Traditionsklub FC Liverpool erworben, für den er rund 6,5 Millionen US-Dollar bezahlte. Das Invest hatte sich gelohnt, denn nur 7 Jahre später waren diese zwei Prozent bereits 32 Millionen Dollar wert.

Das Thema „Startups“ und Investments von bekannten Profisportlern hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Immer mehr Unternehmen gründen sich und viele Sport-Promis erkennen ihre Chancen. Darunter lässt sich auch Mario Götze finden, der viel Freude dabei findet, in Startups zu investieren. Genannt werden kann hierbei auch Philipp Lahm, einer der erfolgreichsten Fußballer Deutschlands.2013 stieg er beim Berliner Startup Fanmiles ein. Mehrfach hatte er in das damalige Startup investiert.

Philipp Lahm ohne Glück?

Über die genaue Summe schwieg sich der ehemalige Fußballprofi allerdings aus. Später wurde das Unternehmen verkauft und verschwand von der Bildfläche. Auch in die B2B Media Group sowie Sixtus und Schneekoppe investierte Lahm in den vergangenen Jahren. Die Deutsche Sportlotterie, die eine gemeinnützige Lotterie war, wurde auch Teil seines Portfolios, in welches er investierte. Lahm hatte in der Vergangenheit nicht immer Glück, denn auch dieses Projekt, welches 2013 vorgestellt wurde, wurde im Sommer 2021 eingestellt.

Es gibt also durchaus zwei Seiten der Medaille, denn nicht jedes Investment funktioniert dauerhart. Dennoch zeigt es sich, wie ehemalige Sportprofis mit ihrem Vermögen in der heutigen Zeit umgehen. Vielen ist bewusst, dass die Sportlerkarriere nur begrenzt ist und sie für die Zeit nach dem Beruf klug handeln müssen, um nicht dem Beispiel von Georg Best und Co zu folgen.