Transfergerüchte: Livan Burcu im Visier des FC Turin? – Verlässt er den FC Union?

Dienstag, 17.02.2026 - 14:35 Uhr

Von: Asanka Schneider

Als sich Livan Burcu im Sommer 2024 für einen Wechsel zum 1. FC Union Berlin entschied, hatte er die Hoffnung, dass er in Berlin den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen könnte. Es folgte zunächst eine Leihe zum 1. FC Magdeburg, wo der Flügelstürmer Erfahrungen sammeln sollte. Der Plan ging auf, denn der Offensivspieler gehörte in Magdeburg zu den absoluten Leistungsträgern.

Mit seiner Rückkehr hegte man in Köpenick große Hoffnungen, dass sich der 21-jährige auch in der Bundesliga durchsetzen würde, doch zu Beginn der Saison laborierte Burcu an den Folgen einer Sprunggelenksverletzung, sodass er erst ab dem 10. Spieltag eingeplant werden konnte. Trotz seines sportlichen Comebacks dürfte der Angreifer mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden sein. Ein Umstand, der ihn eventuell vom Klub wegtreibt?

FC Turin ohne konkretes Angebot für Burcu

Passend dazu bringt der „Transfer-Experte“ und Sportjournalist Rudy Galletti ein Union Berlin Transfergerücht in Umlauf, welches Livan Burcu mit dem FC Turin in Verbindung bringt. Die Italiener sollen den Flügelstürmer schon seit einer ganzen Weile auf dem Zettel haben und mehrfach Erkundigungen über Burcu eingeholt haben.

Berichtet wird allerdings auch, dass konkrete Angebote bis dato ausgeblieben sein sollen. Ein möglicher Transfer wäre im Sommer denkbar, wenn sich Burcu einen Tapetenwechsel aufgrund seiner Einsatzzeiten nichts ändern sollte. Im System von Trainer Steffen Baumgart fehlt dem Flügelstürmer etwas die Bindung. Kein Wunder, denn Baumgart lässt eher mit langen Bällen agieren, während Burcu eher der Dribbler ist, der die Wege mit dem Ball geht.

Streit um Einsatzminuten?

Auffallend ist jedoch auch, wenn Burcu auf dem Platz steht, kreiert der Stürmer auch Chancen. Beim 1. FC Union Berlin ist man weiterhin von seinen Fähigkeiten überzeugt und man würde ihn wahrscheinlich nur ungern ziehen lassen. Klar ist allerdings auch, dass der Deutsch-Türke nach Einsatzminuten dürstet.

Die Frage ist, wie Steffen Baumgart in den anstehenden Partien mit seinen Stürmer plant. Bereits nach dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim gab es zwischen ihm und Burcu ein kurzes Wortgefecht, bei dem es wohl um seine Einsatzzeiten ging. Es ist also ein Dauerthema bei den Eisernen, wobei eine dauerhafte Lösung die langfristige Situation entschärfen könnte.

Burcu im Sommer weg?

Wie bereits erwähnt, soll der FC Turin seine Fühler nach Livan Burcu ausgestreckt haben. Der Klub aus der italienischen Serie A könnte den Rechtsfuß, der nicht nur über die Flügel kommen, sondern auch hinter den Spitzen agieren kann, durchaus mit Einsatzminuten locken. Klar ist allerdings auch, dass ein Transfer erst im Sommer möglich wäre.

Wie lange Burcu bei Union Berlin noch unter Vertrag steht, ist nicht bekannt. Bei einem Marktwert von rund 4 Millionen Euro, dürften die Köpenicker auf eine anständige Ablöse pochen, sofern Burcu selbst den Wunsch äußert, den Verein im nächsten Transferfenster verlassen zu wollen.