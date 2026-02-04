Transfergerüchte: Zieht es Diogo Leite zu Borussia Dortmund?

Mittwoch, 04.02.2026 - 14:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Vertragssituation von Diogo Leite ist allseits bekannt. Sein Vertrag beim 1. FC Union Berlin läuft im Sommer aus und er wird den Verein mit aller Wahrscheinlichkeit dann auch verlassen. Damit endet zugleich eine dreijährige Zusammenarbeit der beiden Seiten. Bereits im kürzlich abgelaufenen Wintertransferfenster tauchten immer wieder neue Union Berlin Transfergerüchte auf, die den Verteidiger mit einigen Klubs in Verbindung brachte.

Nun soll es auch mit Borussia Dortmund einen potenziellen Abnehmer aus der Bundesliga geben, der die Lage rund um den Portugiesen genau beobachten soll. Vor allem der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio bringt dieses Transfergerücht in Umlauf, der in diesem Zusammenhang auch davon berichtet, dass die AS Rom ebenfalls kurz vor Transferschluss ein Auge auf den Innenverteidiger warf.

BVB-Umbruch in der Defensive

Die BVB-Verantwortlichen blicken dabei auf den Sommer, denn mit Ramy Bensebaini könnte ein Innenverteidiger den Klub in wenigen Monaten verlassen. Der Algerier besitzt in Dortmund zwar noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, gilt aber zugleich als Abschiedskandidat. Zudem ist noch immer nicht klar, ob Nico Schlotterbeck seinen auslaufenden Vertrag verlängert oder den Lockrufen eines europäischen Top-Klubs erliegen könnte.

Sollte einer der beiden Innenverteidiger den Verein verlassen, dürfte eine Verpflichtung von Diogo Leite durchaus Sinn ergeben. Seine Bundesligatauglichkeit hat der ehemalige portugiesische Nationalspieler hinlänglich nachgewiesen. Noch ist allerdings intern nicht genau abgeklärt, ob man am Ende tatsächlich Leite verpflichten möchte.

Konkurrenz im Werben um Leite

Klar ist allerdings, dass der 1,90 Meter große Innenverteidiger eine kostengünstige Option wäre, da keine Ablöse anfallen würde. Lediglich ein handelsübliches Handgeld dürfte der Abwehrspieler einfordern. Borussia Dortmund ist allerdings nicht der einzige Klub, der seine Fühler nach Diogo Leite ausgestreckt hat, denn am Deadline Day soll auch die AS Rom kurzzeitig über eine Verpflichtung nachgedacht haben.

Ein Transfer von Leite wird also auch für den BVB nicht zum Selbstläufer, denn auch Lazio Rom soll weiterhin Interesse am Defensivspieler haben. Der Stadtrivale der Roma wurde in den letzten Wochen vermehrt mit Leite in Verbindung gebracht. Der BVB hingegen steht in der Defensive vor einem Umbruch. Mit Emre Can möchte man gerne verlängern, während auch Niklas Süle vor einem Abschied stehen könnte.

Union Berlin mit Weitblick

Die beiden italienischen Hauptstadtklubs bekommen indes Konkurrenz im Werben des Portugiesen. So soll auch Juventus Turin mit von der Partie sein und ernsthaft über einen Transfer nachdenken. Diogo Leite hat also die Qual der Wahl, wobei sein Weg auch in die türkische Süper Lig führen, denn seit geraumer Zeit beschäftigt sich wohl auch Fenerbahce Istanbul mit Leite.

Aus Berliner Sicht ist der anstehende Abschied von Diogo Leite bitter, denn mit einem Marktwert von rund 12 Millionen Euro entgehen dem Verein Transfererlöse, auf die man bewusst verzichtet hat. Mit Hinblick auf das Abschneiden in der Bundesliga, zielt man auf eine solide Platzierung ab, die im TV-Geld Ranking auf lange Sicht größere Einnahmen erwirken sollen.