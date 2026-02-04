Bildquelle: Harleypaul on Tour (Bild bearbeitet)
Transfergerüchte: Zieht es Diogo Leite zu Borussia Dortmund?
Die Vertragssituation von Diogo Leite ist allseits bekannt. Sein Vertrag beim 1. FC Union Berlin läuft im Sommer aus und er wird den Verein mit aller Wahrscheinlichkeit dann auch verlassen. Damit endet zugleich eine dreijährige Zusammenarbeit der beiden Seiten. Bereits im kürzlich abgelaufenen Wintertransferfenster tauchten immer wieder neue Union Berlin Transfergerüchte auf, die den Verteidiger mit einigen Klubs in Verbindung brachte.
Nun soll es auch mit Borussia Dortmund einen potenziellen Abnehmer aus der Bundesliga geben, der die Lage rund um den Portugiesen genau beobachten soll. Vor allem der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio bringt dieses Transfergerücht in Umlauf, der in diesem Zusammenhang auch davon berichtet, dass die AS Rom ebenfalls kurz vor Transferschluss ein Auge auf den Innenverteidiger warf.
BVB-Umbruch in der Defensive
Die BVB-Verantwortlichen blicken dabei auf den Sommer, denn mit Ramy Bensebaini könnte ein Innenverteidiger den Klub in wenigen Monaten verlassen. Der Algerier besitzt in Dortmund zwar noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, gilt aber zugleich als Abschiedskandidat. Zudem ist noch immer nicht klar, ob Nico Schlotterbeck seinen auslaufenden Vertrag verlängert oder den Lockrufen eines europäischen Top-Klubs erliegen könnte.
Sollte einer der beiden Innenverteidiger den Verein verlassen, dürfte eine Verpflichtung von Diogo Leite durchaus Sinn ergeben. Seine Bundesligatauglichkeit hat der ehemalige portugiesische Nationalspieler hinlänglich nachgewiesen. Noch ist allerdings intern nicht genau abgeklärt, ob man am Ende tatsächlich Leite verpflichten möchte.
Konkurrenz im Werben um Leite
Klar ist allerdings, dass der 1,90 Meter große Innenverteidiger eine kostengünstige Option wäre, da keine Ablöse anfallen würde. Lediglich ein handelsübliches Handgeld dürfte der Abwehrspieler einfordern. Borussia Dortmund ist allerdings nicht der einzige Klub, der seine Fühler nach Diogo Leite ausgestreckt hat, denn am Deadline Day soll auch die AS Rom kurzzeitig über eine Verpflichtung nachgedacht haben.
Ein Transfer von Leite wird also auch für den BVB nicht zum Selbstläufer, denn auch Lazio Rom soll weiterhin Interesse am Defensivspieler haben. Der Stadtrivale der Roma wurde in den letzten Wochen vermehrt mit Leite in Verbindung gebracht. Der BVB hingegen steht in der Defensive vor einem Umbruch. Mit Emre Can möchte man gerne verlängern, während auch Niklas Süle vor einem Abschied stehen könnte.
Union Berlin mit Weitblick
Die beiden italienischen Hauptstadtklubs bekommen indes Konkurrenz im Werben des Portugiesen. So soll auch Juventus Turin mit von der Partie sein und ernsthaft über einen Transfer nachdenken. Diogo Leite hat also die Qual der Wahl, wobei sein Weg auch in die türkische Süper Lig führen, denn seit geraumer Zeit beschäftigt sich wohl auch Fenerbahce Istanbul mit Leite.
Aus Berliner Sicht ist der anstehende Abschied von Diogo Leite bitter, denn mit einem Marktwert von rund 12 Millionen Euro entgehen dem Verein Transfererlöse, auf die man bewusst verzichtet hat. Mit Hinblick auf das Abschneiden in der Bundesliga, zielt man auf eine solide Platzierung ab, die im TV-Geld Ranking auf lange Sicht größere Einnahmen erwirken sollen.
Transfergerüchte 1. FC Union Berlin aktuell
Transfergerüchte: Zieht es Diogo Leite zu Borussia Dortmund?
Union Berlin Transfergerüchte: Dass Diogo Leite den 1. FC Union Berlin im anstehenden ...
Transfergerüchte: Zwei Neue für Union Berlin? – Král vor dem Abschied?
Transfergerüchte Union Berlin: Schlägt Bundesligist Union Berlin auf dem ...
Transfergerüchte: Abnehmer für Leite? – Fenerbahce Istanbul mit Interesse
Union Berlin Transfergerüchte: Werden sich die Wege zwischen dem 1. FC Union Berlin und ...
Transfergerüchte: Auch Union Berlin steigt ins Rennen um Cajetan Lenz ein
Transfergerüchte Union Berlin: Aktuell dürfte Cajetan Lenz eines der heißesten ...
Transfergerüchte: Union Berlin & TSG Hoffenheim beobachten Ebnoutalib
Union Berlin Transfergerüchte: Bedient sich der 1. FC Union Berlin in der 2. Liga? ...
Transfergerüchte: Union Berlin streckt Fühler nach St. Juste aus
Union Berlin Transfergerüchte: Wie wird Union Berlin auf einen bevorstehenden Abgang von ...