Transfergerüchte: Stürmer ist ablösefrei! Schnappt sich Union Berlin Jonathan Bamba?

Montag, 17.07.2023 - 08:53 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Holt der 1. FC Union Berlin einen weiteren Angreifer? In Frankreich wird berichtet, dass die Eisernen zum Kreis der Interessenten an Jonathan Bamba gehören. Der Flügelstürmer ist ablösefrei auf dem Transfermarkt und könnte in Köpenick die Nachfolge des wechselwilligen Sheraldo Becker antreten. Um Bamba buhlen einige Klubs, wobei der FCU einen klaren Vorteil hat.

Ob Sheraldo Becker Union Berlin erhalten bleibt, steht weiter in den Sternen. Der Offensivakteur liebäugelt weiterhin mit einem Abschied, womöglich in die Premier League. Der 28-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass „er irgendwo hinmöchte, wo er etwas mehr Geld verdienen kann“, bestätigte Anfang Juli FCU-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Und die Eisernen könnten nun einen Eins-zu-eins-Ersatz für ihren Top-Torjäger (11 Ligatore) der abgelaufenen Saison im Visier haben.

20 Mio.€ Marktwert: 1. FC Union wohl heiß auf Jonathan Bamba

Denn wie „RMC Sport“ aus Frankreich berichtet, hat der 1. FC Union ein Auge auf Jonathan Bamba geworfen. Der 27-Jährige wirbelte in den letzten fünf Jahren bei der OSC Lille, wird den französischen Erstligisten aber nun verlassen. Denn mit Lille konnte sich Bamba nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, sodass sein Arbeitspapier Ende Juni auslief und der Ivorer aktuell vereinslos ist.

Ergo: Jonathan Bamba ist ohne Ablöse zu haben! Und angesichts eines Marktwerts von 20 Millionen Euro, darf der Linksaußen als spannende Schnäppchen-Transfer-Aktie betitelt werden. Da überrascht es nicht, dass der ivorische Nationalspieler, der Mitte Juni sein Länderspieldebüt feierte, längst nicht nur von Union Berlin Transfergerüchten begleitet wird.

Bamba heiß begehrt - Union kann mit Königsklasse locken

Der 1. FC Union Transfernews aus Frankreich zufolge, baggern besonders die OGC Nizza und Celta Vigo aus Spanien um die Dienste des ablösefreien Stürmers. Nizza soll Jonathan Bamba auch schon einen Dreijahresvertrag vorgelegt haben. Auch der Ligue-1-Dritte Olympique Marseille sowie der MLS-Klub Los Angeles Galaxy aus den USA soll sich mit einer Bamba-Verpflichtung beschäftigen.

Doch der 1. FC Union hat einen großen Vorteil im Transferpoker um Jonathan Bamba. Von allen genannten Interessenten sind die Eisernen als einziger direkt für die Champions League qualifiziert. Ein nicht zu verachtendes Lockmittel. Einzig Olympique Marseille kann noch das Ticket für die Königsklasse lösen, muss allerdings hierfür die Qualifikations-Runde überstehen.

Jonathan Bamba ähnlicher Spielertyp wie Becker – Gehalt als Problem?

Mit Jonathan Bamba würde Union-Coach Urs Fischer einen adäquaten Nachfolger für Sheraldo Becker im Stadion An der Alten Försterei begrüßen. Der gebürtige Franzose ist ebenfalls sehr laufstark, schnell, technisch beschlagen und gilt daher auch als dribbelstark. In Lille war Bamba auf der linken Außenbahn gesetzt, allerdings kann der Rechtsfuß variabel in der Offensive eingesetzt werden.

Letzte Saison verbuchte Bamba, der seine gesamte Karriere bislang in Frankreich verbrachte, 13 Scorerpunkte (6 Tore, 7 Vorlagen) in der Ligue 1. Insgesamt hat er 225 Ligaeinsätze im französischen Oberhaus in seiner Vita zu stehen, in denen Bamba 38 Tore und 39 Vorlagen beisteuerte. Allerdings könnte ein Union Berlin Transfer von Jonathan Bamba an den Gehaltsforderungen des Stürmers scheitern. Zahlen sind zwar keine durchgesickert, doch beim Salär machen die Köpenicker bekanntlich keine verrückten Sachen.