Transfergerüchte 1. FC Union: Jaeckel vor VfB-Abgang! Kommt Moreira von St. Pauli?

Freitag, 01.09.2023 - 08:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

Am heutigen Deadline Day könnte es beim 1. FC Union Berlin noch einmal richtig unterhaltsam werden. Leonardo Bonucci wird tatsächlich als Neuzugang erwartet, dafür könnte ein anderer Innenverteidiger das Weite suchen. Paul Jaeckel wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Zudem wird St. Pauli-Abwehrtalent Eric da Silva Moreira in Köpenick gehandelt.

Das Union-Märchen scheint nicht enden zu wollen. Die gestrige Gruppenauslosung der Champions League bescherte dem 1. FC Union mit Real Madrid, SSC Neapel und Sporting Braga höchst attraktive Lose. Und heute wollen die Eisernen den Sensations-Deal mit Leonardo Bonucci eintüten. Die Abwehrlegende soll einen Einjahresvertrag unterschreiben.

VfB Stuttgart ist interessiert: Ergreift Paul Jaeckel die Bonucci-Flucht

Dieser 1. FC Union Berlin Transfer könnte allerdings auch direkte Auswirkungen auf die Zukunft von Paul Jaeckel haben. Denn durch die bevorstehende Bonucci-Verpflichtung würde Jaeckel in der Innenverteidiger-Hierarchie der Eisernen weiter zurückfallen, zumal er sich auch hinter Robin Knoche, Diogo Leite und Danilho Doekhi einordnen muss.

Da überrascht es nicht, dass sich um Paul Jaeckel in der Union Berlin Gerüchteküche Abschiedsgerüchte ranken. Der VfB Stuttgart soll Interesse am 25-jährigen Abwehrspieler bekunden. Diese Transfernews machte der „kicker“ publik. Und die VfB Stuttgart Transfergerüchte sind realistisch einzuschätzen.

Bei VfB-Wechsel von Jaeckel - 1. FC Union bräuchte weiteren Verteidiger

Bei den Schwaben könnte Paul Jaeckel gemeinsam mit Leihspieler Leonidas Stergiou die Lücke im Abwehrzentrum stopfen, die der 20 Mio.-Verkauf von Konstantinos Mavropanos zu West Ham United verursacht hat. Jaeckel fehlt zwar die Konstanz und leistet sich immer mal wieder einen Schnitzer, dafür würde der VfB Stuttgart einen schnellen, dynamischen und zweikampfstarken Verteidiger bekommen.

Da der Rechtsfuß beim 1. FC Union angeblich nur noch ein Jahr Vertrag hat, wäre ein VfB Stuttgart Transfer auf Leihe nicht möglich. Die Schwaben müssten Jaeckel, dessen Marktwert auf 5 Millionen Euro taxiert wird, von den Eisernen kaufen. Allerdings würde auch Union Berlin im Falle eines Jaeckel-Abgangs noch einen weiteren Innenverteidiger gebrauchen. Denn Dominique Heintz hat das Stadion an der Alten Försterei nach einigen 1. FC Köln Transfergerüchten bereits Richtung Domstadt verlassen, sodass FCU-Coach Urs Fischer nur noch vier Innenverteidiger zur Verfügung hätte. Zu wenig für den Tanz auf drei Hochzeiten.

Union Berlin: Was läuft mit St. Pauli-Juwel Eric da Silva Moreira?

Interessante Union Berlin Transfernews hat außerdem die „Bild“ im Köcher. Wie die Boulevardzeitung berichtet, flirten die Eisernen mit Eric da Silva Moreira. Das 17-jährige Abwehrjuwel vom FC St. Pauli hat der Hauptstadtklub demnach schon seit Monaten im Visier. Im Sommer gewann der Rechtsverteidiger, der auch als Rechtsaußen einsetzbar ist, mit der deutschen U17-Auswahl den EM-Titel. Moreira zählte im DFB-Team von Trainer Christian Wück zum Stammpersonal.

Doch beim FC St. Pauli sind seine Dienste in der noch jungen Saison nicht gefragt. Weder für die Profis noch für eine Jugendmannschaft absolvierte der Youngster ein Punktspiel. Und in der FC St. Pauli Gerüchteküche wird gemunkelt, dass Klub und Spieler „unterschiedliche Ansichten über die Zukunft“ haben. Union Berlin könnte daraus Kapital schlagen und das Werben um Eric da Silva Moreira intensivieren.