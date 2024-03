Transfergerüchte: TSG Hoffenheim mit Interesse an Mainzer Burkhardt?

Donnerstag, 28.03.2024 - 13:53 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der akut abstiegsgefährdete 1. FSV Mainz 05 muss um einen Verbleib von Jonathan Burkhardt bangen, wie das Fußballfachmagazin „kicker“ berichtet. Demnach könnte der 23-jährige den Bundesligisten durchaus nach Saisonende verlassen und sich eine neue Herausforderung suchen.

Dieses Szenario dürfte bei einem Abstieg in die 2. Liga eintreten, wobei die Rheinhessen dann auch einen Kaderumbruch einleiten dürften. Zwar fehlte Jonathan Burkhardt den Mainzern aufgrund einer Knie-OP fast die halbe Hinrunde, dennoch gehört er seit seinem Comeback Ende November in der Regel zum erweiterten Stamm unter Trainer Bo Henriksen.

Burkhard meldete sich nach Knie-OP stark zurück

Der Mittelstürmer kam gestärkt aus seiner Ausfallzeit zurück und zahlte das in ihm entgegengebrachte Vertrauen mit soliden Leistungen zurück. Vor allem beim 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum war er als Doppelpacker für den Sieg seiner Mainzer verantwortlich. Insgesamt kommt der Angreifer auf 13 Einsätze in der Beletage des deutschen Fußballs, in denen ihm 4 Treffer gelangen.

Wenn man bedenkt, dass Mainz 05 in der laufenden Spielzeit lediglich 22 Tore erzielen konnte, wovon Burkhardt 4 Treffer beisteuern konnte, ist es dennoch eine solide Ausbeute. Ihn zu halten, dürfte relativ schwierig werden, wenn die 05er am Ende der Spielzeit den Gang in die 2. Liga antreten müssten.

Unklarheit um Ausstiegsklausel

Kein Wunder also, dass die ersten Transfergerüchte rund um seine Person in der Transfermarkt Gerüchteküche auftauchen. Genannt wird in diesem Fall die TSG 1899 Hoffenheim, die ein Auge auf den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler geworfen haben sollen.

Unklar ist, welche Ablösesumme sich Mainz 05 vorstellt, sollte die Konkurrenz in der Causa Burkhardt Ernst machen. Jonathan Burkhardt hat seinen Vertrag bei Mainz 05 erst im Januar bis zum Sommer 2027 verlängert. Denkbar wäre, dass eine Ausstiegsklausel im Falle eines Abstiegs greifen könnte.

Burkhardt bei Mainz-Abstieg schwer zu halten

Sollte eine derartige Klausel nicht in seinem Arbeitspapier festgehalten worden sein, so dürfte die TSG Hoffenheim recht tief in die Tasche greifen müssen, um den Rechtsfuß aus Mainz loszueisen. Mit rund 7 Millionen Euro wird dessen aktueller Marktwert beziffert.

Für Jonathan Burkhardt wäre ein Wechsel nach Sinsheim der erste Transfer überhaupt in seiner Karriere. Im Sommer 2015 wechselte er aus der Jugend des SV Darmstadt 98 zu den Mainzern, wo er sämtliche Jugendteams durchlaufen konnte, er eher 2018 mit 17 Jahren zu den Profis hochgezogen wurde.